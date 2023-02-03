Суд не стал арестовывать начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака.

Суд отказал следствию в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста начальнику благоустройства администрации Рязани Юрию Фурфураку. Чиновник покинул здание суда вечером 2 февраля, сообщает «ВидСбоку».

Отмечается, что заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. Суд посчитал, что в деле о мошенничестве с закупкой снегоуборочной техники имеется государственная тайна.

Юрия Фурфурака и трех его подчиненных задержали 1 февраля. В этот же день в Ростове-на-Дону оперативники взяли советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова – Владимира Арцыбашева (читать подробнее).

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