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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 5:44

Суд не стал арестовывать начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака

Следствие просило для чиновника домашний арест в качестве меры пресечения, но у судьи было другое мнение
Источник:kp.ru
Суд не стал арестовывать начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака.

Суд не стал арестовывать начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака.

Суд отказал следствию в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста начальнику благоустройства администрации Рязани Юрию Фурфураку. Чиновник покинул здание суда вечером 2 февраля, сообщает «ВидСбоку».

Отмечается, что заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. Суд посчитал, что в деле о мошенничестве с закупкой снегоуборочной техники имеется государственная тайна.

Юрия Фурфурака и трех его подчиненных задержали 1 февраля. В этот же день в Ростове-на-Дону оперативники взяли советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря ГрековаВладимира Арцыбашева (читать подробнее).

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