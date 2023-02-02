Юрий Фурфурак задержан, последние новости. Возможно, речь идет о технике, которую купили за 63 млн рублей, а потом использовали неэффективно.

Утром 1 февраля в Рязани задержали чиновников управления благоустройства администрации Рязани. Речь идет о начальнике управления Юрии Фурфураке, его заместителе Татьяне Астафьевой и двоих подчиненных. В telegram-канале «Усы Куракиной» в число «двоих подчиненных» добавили зама Марию Гермони и начальницу отдела закупок Анну Мелешко.

Мэрия к настоящему времени никак не прокомментировала задержания, а глава администрации Елена Сорокина ограничилась репостом сообщения губернатора Павла Малкова, в котором тот указал, что правоохранительные органы провели большую работу, а областные и городские власти им помогали.

«Подготовка велась совместно с контрольными органами и с руководством области и города. Поводом стала информация о возможных нарушениях при проведении закупок и выполнении работ по благоустройству города, допущенных отдельными должностными лицами», - прокомментировал Малков.

Губернатор Малков (слева) и Юрий Фурфурак, награжденный Почетной грамотой.

По данным «ВидСбоку», в отношении всех четверых чиновников управления благоустройства Рязани возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Якобы те получали откаты при закупке снегоуборочной техники по завышенной стоимости на 15 млн рублей.

О какой конкретно технике идет речь, пока неизвестно, но осенью 2020 года администрация Рязани приобрела шесть комбинированных дорожных машин (КДМ) на сумму более 63 млн рублей. Тогда прокуратура Железнодорожного района Рязани выяснила, что вся эта техника, закупленная в рамках муниципального контракта, использовалась неэффективно. Что касается стоимости машин, то, по данным КП-Рязань, соответствующие органы тогда плотно изучали этот момент.

Позже стало известно, что в Ростове-на-Дону оперативники задержали Владимира Арцыбашева, который являлся советником вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. По информации «Новой», в настоящее время его везут в Рязань.

Кстати, в ноябре 2022 года силовики провели обыск у Юрия Фурфурака, а спустя три дня на заседании Рязанской городской Думы чиновника наградили почетной грамотой.

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