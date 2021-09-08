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Общество8 сентября 2021 17:08

Прокуратура: Техника за 63 млн рублей для уборки снега в Рязани использовалась неэффективно

Надзорный орган внес представление руководству управления благоустройства об устранении нарушений закона
Источник:kp.ru
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Прокуратура: Техника за 63 млн рублей для уборки снега в Рязани использовалась неэффективно.

Прокуратура: Техника за 63 млн рублей для уборки снега в Рязани использовалась неэффективно.

Шесть комбинированных дорожных машин (КДМ), которые администрация Рязани купила осенью 2020 года на сумму более 63 млн рублей, использовались неэффективно. Об этом «КП-Рязань» сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.

«Была закупка шести машин на 63 млн рублей. Всю технику купили в рамках реализации муниципального контракта. Проверка показала, что машины фактически функционировали с 19 декабря до конца зимнего периода, почти ежедневно, — рассказывает прокурор Железнодорожного района Рязани Андрей Зимнухов. — Но у машин какое функциональное назначение? Они чистят и отваливают снег, потом подметают специальной щеткой. Кроме того, в каждой машине имеется установка по распределению реагентов с системой увлажнения. Вот именно реагенты как раз и не применялись. Таким образом мы установили нарушение, внесли представление, так как ответственные лица управления благоустройства явно не доработали».

Рязанские чиновники сэкономили на распылении реагентов.

Рязанские чиновники сэкономили на распылении реагентов.

По словам прокурора, машины такие дорогие в том числе из-за современной системы распыления реагентов, поэтому и использовать их нужно эффективно, а не «песочек сыпать как раньше».

Администрация Рязани с претензиями согласилась и заверила прокуратуру, что в будущем будет в каждодневном режиме использовать все ресурсы.

«Вопросу надлежащего использования техники в осенне-зимний период будет уделено внимание прокуратуры района в процессе надзорной деятельности», - подчеркнул Андрей Зимнухов.

Надзорный орган внес представление руководству управления благоустройства об устранении нарушений закона.

Надзорный орган внес представление руководству управления благоустройства об устранении нарушений закона.

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