Прокуратура: Техника за 63 млн рублей для уборки снега в Рязани использовалась неэффективно.

Шесть комбинированных дорожных машин (КДМ), которые администрация Рязани купила осенью 2020 года на сумму более 63 млн рублей, использовались неэффективно. Об этом «КП-Рязань» сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.

«Была закупка шести машин на 63 млн рублей. Всю технику купили в рамках реализации муниципального контракта. Проверка показала, что машины фактически функционировали с 19 декабря до конца зимнего периода, почти ежедневно, — рассказывает прокурор Железнодорожного района Рязани Андрей Зимнухов. — Но у машин какое функциональное назначение? Они чистят и отваливают снег, потом подметают специальной щеткой. Кроме того, в каждой машине имеется установка по распределению реагентов с системой увлажнения. Вот именно реагенты как раз и не применялись. Таким образом мы установили нарушение, внесли представление, так как ответственные лица управления благоустройства явно не доработали».

Рязанские чиновники сэкономили на распылении реагентов.

По словам прокурора, машины такие дорогие в том числе из-за современной системы распыления реагентов, поэтому и использовать их нужно эффективно, а не «песочек сыпать как раньше».

Администрация Рязани с претензиями согласилась и заверила прокуратуру, что в будущем будет в каждодневном режиме использовать все ресурсы.

«Вопросу надлежащего использования техники в осенне-зимний период будет уделено внимание прокуратуры района в процессе надзорной деятельности», - подчеркнул Андрей Зимнухов.

Надзорный орган внес представление руководству управления благоустройства об устранении нарушений закона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!