Задержанного по рязанскому делу Арцыбашева подозревают в хищении средств, выделенных на благоустройство

Владимир Арцыбашев. Фото: rostov-gorod.ru

Бывшего советника вице-губернатора Рязанской области Владимира Арцыбашева подозревают в хищении средств, выделенных на благоустройство Рязани. Об этом сообщает Южная служба новостей, утверждая, что задержанием, которое проходило в Ростове-на-Дону, занимались сотрудники рязанского управления ФСБ.

Арцыбашев, как и задержанный утром 1 февраля Юрий Фурфурак (начальник управления благоустройства администрации Рязани — теперь уже с приставкой «экс»), проходит по делу о мошенничестве. Суть вменяемых преступлений официально так никто и не озвучил, однако самой распространенной является версия об откатах при закупке снегоуборочной техники по завышенной стоимости. Фурфурака, кстати, при избрании меры пресечения суд арестовывать не стал.

Как оказалось, Арцыбашев в последнее время был советником главы администрации Таганрога. Также он представлялся «экспертом» Общественной палаты Ростова-на-Дону.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Караулов посвятил ролик провалам с заменой лифтов в Рязани и ростовским чиновникам-гастролерам

Главным героем очередной серии расследования стал теперь уже бывший советник вице-губернатора Владимир Арцыбашев (читать подробнее).