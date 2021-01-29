Караулов посвятил ролик провалам с заменой лифтов в Рязани и ростовским чиновникам-гастролерам

Владимир Арцыбашев. Фото: rostov-gorod.ru

Журналист и блогер Андрей Караулов, число подписчиков которого на YouTube приближается к полутора миллионам, продолжает расследование, посвященное чиновникам-гастролерам в Рязанской области.

Главным героем выпуска «Рязанская рапсодия» от 27 января стал советник вице-губернатора Владимир Арцыбашев (в связи с увольнением Игоря Грекова теперь уже бывший). Как и его непосредственный начальник, он прибыл из Ростова-на-Дону, где до 2017 года был заместителем мэра. На новом месте работы активнее всего проявлял себя в сфере ЖКХ. Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров, напомним, - тоже член ростовской команды, тоже специализируется на городском хозяйстве, и выступает лицом мэрии в конфликте с Ново-Рязанской ТЭЦ (читать подробнее).

- В Рязани есть интереснейшая личность, - заметил Караулов. – Предполагаю, что Владимир Арцыбашев – ключевой персонаж в «рязанской истории»: именно этот гражданин подобрал к своим рукам практически всю сферу ЖКХ.

Последнее пока остается предположением Караулова, однако Арцыбашев, официально управленческими функциями не наделенный, действительно не раз был замечен в «разборках» с управляющими компаниями, на совещаниях по вопросам капитального ремонта и обращения с отходами, успел обрасти не только профессиональными, но и родственными связями (см. «В тему»).

Вновь вспомнив о грабительских тарифах МУП «РМПТС» для населения за отопление, Караулов также акцентировал внимание зрителя на программе капремонта многоквартирных домов. В Рязани ее некачественное исполнение недавно привело к массовому срыву сроков по замене лифтов:

- По официальным данным, эти работы 16 декабря 2020 года приняты и оплачены в полном объеме. По акту работы проделаны, а на самом деле до сих пор не выполнены, или выполнены, но ничего не работает. То есть люди с октября ходят на 8-9 этажи пешком, а лифт стоит, - сказал Караулов и привел несколько комментариев жителей, которые столкнулись с такой ситуацией.

Подробнее о лифтовом коллапсе в Рязани с конкретными примерами и эксклюзивной информацией читайте в нашем материале «Операция «Ы»: или как в Рязани меняют лифтЫ».

На фоне «косяков» капремонта блогер не забыл упомянуть, что размер взносов в Рязани – один из самых высоких по стране (входит в пятерку – Ред.) и практически равен тому, что применяют в нефтяных районах Крайнего Севера.

- Взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов Рязани увеличивается вдруг с 8 рублей до 11 рублей 65 копеек. За один квадратный метр, — подчеркнул автор «Рязанской рапсодии». — А к моменту предыдущего повышения было 6 рублей. А где-нибудь такое повышение, как в Рязани, было? Куда смотрели местные начальники, прокуроры, чекисты?

Как и сообщалось ранее, львиная доля подрядов от Фонда капремонта достается МП «РСУ №1». Караулов предположил, что именно для этого одним из руководителей регионального оператора назначили очередного ростовчанина - Андрея Минеева, который, пережив нескольких гендиректоров, до сих пор работает на должности заместителя и несет солидарную ответственность за провалы с заменой лифтов.

Несколько раз по ходу ролика Караулов обратился к областном прокурору с призывом отреагировать на обозначенные проблемы. Также он заявил о намерении обратиться к замгенпрокурора по ЦФО.

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В Рязани в работах по замене лифтов задействовано ООО «РУ «РОСА», в которой три учредителя. Среди них Марина Александровна Туровская, являющаяся также директором ООО «Бытсервис». Это одна из рязанских управляющий компаний, где учредителем является Елена Анатольевна Климкина. По «странному» стечению обстоятельств она имеет отношение к Игорю Игоревичу Климкину, чьи УК, по неофициальной информации, обслуживают практически 85% от всей жилплощади областного центра.

С недавнего времени родная сестра Климкина - Ирина - после замужества носит фамилию… Арцыбашева. А руководит она муниципальным предприятием «Кустовой вычислительный Центр», куда рязанцы носят свои денежки за услуги ЖКХ.