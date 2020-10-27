Рязанцам рассказали, кто на самом деле взвинчивает тарифы на тепло

Директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Андрей Богданов представил журналистам документы и факты, которые говорят сами за себя.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОТИВ ВСЕХ

В Рязани для потребителей центрального отопления вопрос растущих тарифов, пожалуй, самый болезненный из всех. Ведь тарифы у нас, как это ни парадоксально, больше, чем в Москве. Население платит немалые суммы на счета МУП «РМПТС», которое большую часть тепла закупает у Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ.

С первой администрация города и сама «Теплосеть» вступили в открытую конфронтацию по расторжению договора аренды муниципальных энергообъектов. Местные власти в попытке сформировать общественное мнение решили перевести стрелки с МУПа на ТЭЦ и надавить на больное. Буквально из каждого утюга доносились реплики чиновников, мол, это не наша политика, а проводимая станцией модернизация оборудования якобы взвинчивает тарифы и бьет по кошелькам рязанцев.

В частности, по их мнению, на тариф повлияло строительство Ново-Рязанской ТЭЦ современной турбины №4, которая была установлена на месте устаревшей, изношенной и неэффективной муниципальной в 2016-2017 годах. На тот момент мероприятие было предусмотрено Программой развития электроэнергетики Рязанской области, согласовано с администрацией Рязани, Минэнерго России и это, если взглянуть на документы, не привело к росту тарифов на тепло от ТЭЦ выше официально допустимого уровня.

Нынешняя горадминистрация усомнилась в верности прошлых решений собственных коллег и специалистов отрасли, но доказательств своим заявлениям не привела. А директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Андрей Богданов на минувшей неделе, напротив, представил журналистам конкретные документы и факты, которые говорят сами за себя.

КТО «РАЗДУВАЕТ» ТАРИФЫ?

Вернемся в декабрь 2016 года. Еще до ввода новой турбины №4 тепло на коллекторах станции стоило 777,69 руб./Гкал (это и другие значения указаны без НДС - Ред.). Тогда тариф был установлен по итогам рассмотрения в Рязанском областном суде административного иска Ново-Рязанской ТЭЦ к Рязанской энергетической комиссии (РЭК) с участием представителя прокуратуры, то есть сомневаться в его обоснованности не приходится.

Актуальный на сегодня тариф составляет 834,50 руб./Гкал. Несложно посчитать, что расценки выросли на 7,3%, причем устанавливала их Рязанская энергетическая комиссия (РЭК), а не теплоэлектроцентраль.

За тепло рязанцы платят не Ново-Рязанской ТЭЦ, а в МУП «РМПТС», и не за гигакалории, а за температуру в квартирах. При определении суммы платежа используется норматив, исходя из жилой площади в квадратных метрах, а в основу расчета ложится конечный тариф РМПТС на тепловую энергию для населения.

В таком случае давайте проследим за динамикой конечного тарифа РМПТС и сравним его с отпускной ценой на коллекторах станции. В декабре 2016 года муниципальные теплосети продавали тепло по цене 1612,21 руб./Гкал (наценка от закупочной цены 107%);

Во II полугодии 2020 года тариф РМПТС составил 1892,15 руб./Гкал (наценка 127%).

То есть тариф РМПТС за последние пять лет вырос на 17,4% (против 7,3% у ТЭЦ). Инфляция за тот же период, по данным Росстата, составила 14,3%. Почувствуйте разницу! Еще ярче она ощущается в сравнении с соседним Московским регионом (см. «А как у них»).

СВЕРХПРИБЫЛЬ ТЕПЛОСЕТЕЙ

Этим привилегированные для РМПТС, но не для населения, условия не ограничиваются. РЭК закладывает в тариф для потребителей затраты МУПа на закупку тепла у станций, исходя из климатически «нормальной» зимы. Прошлая аномально теплая зима принесла РМПТС огромную выгоду в 150 млн рублей - ведь тепловой энергии нужно было закупать у ТЭЦ гораздо меньше, а перерасчетов платежей люди так и не дождались:

- РМПТС должно было ку¬пить у ТЭЦ определенное количество тепла, и мы на этом тарифе должны были выручить плановую прибыль. Однако в первом полугодии 2020 года тепла для города было куплено меньше планового на 150 млн рублей. Причем они еще имеют наглость таким вот образом накапливать задолженность за уже отпущенное тепло, - говорит Андрей Богданов, указывая на ползущий верх график неплатежей муниципалов.

Только «Новорязанке» (а еще есть Дягилевская ТЭЦ, ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» и другие поставщики энергоресурсов) РМПТС задолжало 272 млн рублей, и эта сумма стремительно растет.

Здесь стоит вспомнить, что РМПТС, в отличие от других участников теплоснабжения, получает еще и субсидии от регионального бюджета - не менее 200 млн рублей в год на ремонт теплосетей, а Гордума то и дело согласовывает МУПу все новые кредиты на десятки миллионов.

Но и этого теплосетям оказывается мало. Деньги рязанцев и субсидии бюджета, которые фактически формируются из налогов населения, будто проваливаются в «черную дыру». Поэтому актуальным остается вопрос: куда же уходят наши платежи за тепло? При этом каких-то масштабных долгосрочных программ по модернизации, замене магистралей на новые в РМПТС не наблюдается. По официальным данным, в 2020 году за счет субсидий было капитально отремонтировано только 4,3 километра магистральных трубопроводов.

ПЕРЕТОПЫ ЗА СЧЕТ РЯЗАНЦЕВ

Городские власти и РМПТС не упускают никакой возможности превратить потребителей в дойную корову и вновь доказали это в сентябре-октябре. Напомним, отопительный сезон по закону должен начинаться не позднее периода, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней кряду опускается ниже 8 градусов Цельсия. Этого не произошло ни разу (!) к 1 октября, когда тепло начало поступать в жилой фонд, а фактически холодная пятидневка наступила только 17-21 октября. Теперь посчитайте, сколько оплаченных рязанцами рублей улетело в форточку вместе с излишками тепла за три недели перетопа, и представьте, какую маржу РМПТС соберет со всего города.

Неутолимые и бесконечно растущие финансовые аппетиты руководители РМПТС и горадминистрации привыкли объяснять низкой собираемостью платежей, а в 2020 году еще и удобно «прикрылись» пандемией. Но, спрашивается, где в таком случае результаты претензионной работы с неплательщиками? И разве добросовестные потребители и поставщики должны расплачиваться за неорганизованность и просчеты муниципальной власти?

А КАК У НИХ

Директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Андрей Богданов:

- В Москве на коллекторах электростанций 1 Гкал стоит 1167 рублей. Для конечного потребителя через сети «Мосэнерго» цена составляет 1607 рублей. Методика определения цены там действует та же, что и в Рязанской области, топливо стоит одинаково, но в Рязани наценка за транспортировку по трубам почему-то больше 1000 рублей за Гкал, а в столице всего 400. То есть в Москве доставка тепла в дома обходится в 2,5 раза дешевле, поэтому и тариф для конечного потребителя ниже, чем у нас. Причем сама система теплоснабжения в Рязани более компактная и устроена гораздо проще.