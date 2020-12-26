Не прошло и полгода после громких заявлений администрации Рязани о недовольстве договорными отношениями с Ново-Рязанской ТЭЦ, как чиновники, наконец, решились говорить напрямую, а не посредством пиар-публикаций в СМИ. Состоялась пресс-конференция, посвященная теме городского хозяйства, на которой выступил заместитель главы горадминистрации Владимир Бурмистров. Он был впечатлен недавним разговором по телефону с известным блогером и журналистом Андреем Карауловым – даже начал с его упоминания. Последний расследовал тему конфликта рязанских чиновников и энергетиков, выпустив ряд видеороликов на своем YouTube - канале с аргументированной критикой местных властей.АРЕНДОДАТЕЛЬ ИЛИ РЭКЕТИРНапомним, Ново-Рязанская ТЭЦ арендует у муниципалитета имущественный комплекс, включая здания и оборудование, и сама содержит его на заработанные от продажи тепла и электроэнергии деньги. С анализа финансовых результатов «Новорязанки» замглавы администрации и решил начать, сопоставив почему-то чистую прибыль предприятия и размер арендной платы. Мол, в 2018 году станция заработала 552 млн рублей и заплатила «всего» 39,8 млн рублей, а в 2016-м заработала 522 млн рублей и вовсе ничего не заплатила.Для начала отметим, что по принципу «нужно делиться» действуют скорее люди с психологией рэкетиров, но никак не муниципальные арендодатели. В данном случае речь идет об арендных платежах, которые, разумеется, в силу действующего законодательства, в том числе антикоррупционного, не должны зависеть от прибыли арендатора.- Арендная плата устанавливается в соответствии с действующими договорами на основании рыночной оценки стоимости имущества и с учетом инфляции, - прокомментировали на Ново-Рязанской ТЭЦ слова Владимира Бурмистрова. - С 2012 года муниципалитет не предпринимал никаких юридических действий по изменению арендной платы.Кстати, на пресс-конференции было заявлено о желании администрации изменить систему расчета арендной платы. Как конкретно, никто не уточнил, да и арендатор сообщает, что подобных предложений официально не получал. В суде предусмотренную методику расчета и суммы оплаченных арендных платежей администрация никогда не оспаривала. Может быть, чиновники намекают на привязку арендной ставки к финансовым показателям ТЭЦ? Тогда это уже напоминает «рэкет» – поборы при распределении прибыли предприятия. С другой стороны, по этой логике при снижении прибыльности станции нужно будет уменьшать арендную плату, что вряд ли устроит администрацию.А что же энергетики, спрашиваем мы, ведь если действует договор, откуда тогда взялся «0» в графе «арендные платежи» в 2016 году? Простой ответ на этот вопрос дает решение арбитражного суда этого же года, когда в счет арендной платы ТЭЦ капитально отремонтировала главный производственный корпус на основе заключенного в 2008 году соглашения о долевой собственности. Правомерность этих действий арендатора по зачету взаимных денежных требований при ремонтах по статье 410 ГК РФ впоследствии подтвердили апелляционная и кассационная инстанции. Пропорционально доли собственности администрации города в объектах недвижимости ТЭЦ была уменьшена арендная плата с учетом стоимости произведенных арендатором ремонтных работ.ИГРЫ СО СТАТИСТИКОЙИгнорированием законных судебных решений у чиновников дело не ограничивается. В ход идет подмена понятий.- По условиям договора арендатор вправе проводить без согласия с арендодателем неотделимые улучшения. ТЭЦ делает их, затем предъявляет администрации и взыскивает, «схлопывает» арендную плату, - так объяснил нулевой платеж в 2016 году и изменение сумм арендной платы в другие годы Владимир Бурмистров на пресс-конференции.Но мы помним, как директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Андрей Богданов заверял, что администрация города за все годы единственный раз согласовала для станции неотделимые улучшения муниципального объекта - реконструкцию химического цеха- и эти затраты арендатор произвел на безвозмездной для арендодателя основе. Все другие предложения от ТЭЦ в адрес администрации о согласовании неотделимых улучшений муниципального имущества на безвозмездной основе блокируется администрацией. Как же тогда понимать заявления вице-мэра? Оказывается, будучи юристом по образованию, за «взыскание неотделимых улучшений» чиновник выдал зачет взаимных требований после капремонта основного производственного корпуса ТЭЦ - одного из крупных объектов недвижимости, предусмотренного в соглашении сторон о долевой собственности. Проще говоря, осознанно или по незнанию перепутал эти два совершенно разных понятия, вводя публику в заблуждение.Примеру последовали его коллеги, оправдывая огромные тарифы МУП «РМПТС» на отопление, которые в Рязани выше, чем в Москве. Ведь при закупке тепла по 834,5 руб. за гигакалорию у Ново-Рязанской ТЭЦ, теплосеть продает ту же гигакалорию рязанцам за 1892,15 руб. С июля 2021 года тариф РМПТС по решению Региональной энергетической комиссии вырастет еще больше – на 6,3 % (читать подробнее).Объясняя высокую наценку теплосетей в тарифе, представители администрации отметили, что у РМПТС большое сетевое хозяйство, штат, а значит и большие затраты. Это так, но не объясняет изложенного Андреем Карауловым факта: во взятых для сравнения городах - Москве, Костроме, Тамбове, Вологде, Ярославле, Воронеже и Липецке – закупочная цена на тепло у похожих ТЭЦ выше, чем в Рязани от Ново-Рязанской ТЭЦ, а тариф для конечного потребителя у похожих сетевых предприятий значительно ниже, чем в РМПТС.Чтобы отвлечь горожан от этой нелицеприятной статистики, начальник экономического управления горадминистрации Ирина Гончарова предложила свою – использовала для сравнения «вилку» из максимальных и минимальных тарифов по регионам ЦФО. По этой методике, которую энергетики ТЭЦ оценивают как фальсификацию, Рязань оказалась в середняках. Для сравнения чиновниками были выбраны города с очень экзотическими значениями тарифов (до 5800 руб/Гкал) у источников и организаций, не имеющих, очевидно, ничего общего с ТЭЦ и РМПТС. Допускаем, что туда могли включить даже неэффективные угольные котельные с высокими тарифами. В общем, какие только танцы с бубном ни совершаются в администрации - лишь бы Рязань оказалась не хуже остальных. Жаль, что только на бумаге.ЧИНОВНИКИ-РЕТРОГРАДЫПо словам Владимира Бурмистрова, городская администрация готовит иск в суд против Ново-Рязанской ТЭЦ. Главная претензия чиновников – вывод арендатором из эксплуатации муниципального имущества без согласия собственника, что приводит, как выразился замглавы администрации, к «ухудшению состава имущественного комплекса».- Нас не устраивает возможность одностороннего вывода объектов аренды из договора, - объявил Бурмистров журналистам. - С 2014 года выведены 176 муниципальных объектов, которые участвовали в производстве ТЭЦ. Из них 13 оформлены в собственность посредством приватизации, 163 объекта выведены и брошены, их судьба сейчас выясняется нами в ходе инвентаризации.«Новорязанка» подтверждает, что ей в ходе модернизации действительно приходится отказываться от устаревшего оборудования, мешающего эффективной и безаварийной работе. Распоряжаться его дальнейшей судьбой – право собственника (муниципалитета), Известно, что часть выведенных из эксплуатации объектов муниципалитет продал на сторону (старое мазутное хозяйство, здание учебного комбината и другие), а часть сдал на металлолом. Некоторые объекты, в том числе старую турбину №4, ТЭЦ выкупила у администрации на приватизационных аукционах, чтобы освободить промышленные площадки под новые востребованные мощности.Нужно понимать: коль скоро цены в теплоэнергетике регулируются государством, Ново-Рязанская ТЭЦ точно так же, как и МУП «РМПТС», работает в рамках утвержденного государством тарифа. А значит, затраты на содержание оборудования, которое простаивает и не может принести прибыль, Региональной энергетической комиссии тоже придется закладывать в тариф для населения. Такое муниципальное оборудование требует частых ремонтов и неэкономно использует топливо. Чьи интересы в таком случае защищают чиновники, пытаясь превратить ТЭЦ в музей устаревших и неэффективных агрегатов, – жителей Рязани или свои собственные?Интересно, что на пресс-конференции было упомянуто некое представление прокуратуры о «проведении приватизации с нарушением закона». Редакция выяснила, что адресовано оно было не энергетикам, поэтому попросит прокуратуру предоставить этот документ через официальный запрос.ОБВИНИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙНа пресс-конференции в адрес ТЭЦ от чиновников часто звучало слово «необоснованно». Употребляли его и в контексте старой турбины №4, которую на Ново-Рязанской ТЭЦ заменили на новую в 2015-2017 годах. Эти претензии звучали странно, учитывая ряд обстоятельств: вывод агрегата 1959 года выпуска из эксплуатации был согласован с администрацией Рязани, предусмотрен приказом Минэнерго РФ, а также Программой развития электроэнергетики Рязанской области на 2015-2019 годы.Более подробно об этой ситуации, раздутой постфактум, мы уже писали. Но именно она наряду с другими обвинениями чиновников стала предметом доследственной проверки правоохранительных органов, которая сейчас в самом разгаре. Давление на ТЭЦ через силовиков продолжается с лета и только усилилось после скандальной для Рязани пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина. Директор ТЭЦ Андрей Богданов в интервью известному блогеру Караулову не стал отрицать, что «наезды» на Ново-Рязанскую ТЭЦ предположительно могут быть попыткой отнять прибыльный бизнес со стороны отдельных персон во властных структурах региона.Тем временем «главный спикер» по теме «Новорязанки» со стороны администрации города Владимир Бурмистров спешит поставить под сомнение стоимость вновь построенной турбины №4 – 1,2 млрд руб. Хотя обоснованность этой суммы при утверждении инвестиционной программы Ново-Рязанской ТЭЦ подтвердила Региональная энергетическая комиссия.- По открытым источникам видно, что эта турбина покупалась не у завода-производителя, а у фирмы-прокладки, и ценообразование там совсем другое. Мы предварительно прозванивали- турбины такого класса стоят на порядок дешевле, - заявил чиновник.Что имел в виду чиновник под «фирмой-прокладкой», непонятно. Генподрядчиком ТЭЦ по реализации данного инвестиционного проекта являлось АО «Теплоэнергооборудование» из Челябинска, которое работает на рынке установки энергообъектов с 24 мая 1999 года, имеет пять филиалов по России и большой портфель многомиллионных заказов. Некомпетентность говорящего сквозит в его оценке стоимости турбины : «на порядок дешевле» - то есть в 10 раз. Таких низких цен на рынке просто нет. Непосредственно турбина №4, к слову, сделанная по эксклюзивному заказу и имеющая уникальные характеристики, стоила около 600 млн рублей, примерно 100 млн рублей - это затраты на реконструкцию генератора, остальное – работы и НДС.- Фактически сумма 1,2 млрд рублей – это не цена турбины, а стоимость всего комплекса работ под ключ (проектирование, изготовление, поставка, монтаж, пуск). Установка нового турбоагрегата была включена в Схему теплоснабжения города Рязани, утвержденную в Минэнерго России, - расставили точки над i специалисты Ново-Рязанской ТЭЦ.ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯНамерения администрации Рязани в конфликте с Ново-Рязанской ТЭЦ, какими бы благими их ни представляли публике, скомпрометированы деструктивной позицией чиновников. Представители власти, вместо того чтобы сесть за стол переговоров или обратиться в суд, предпочли «кошмарить» многолетнего арендатора муниципального имущества через правоохранительные органы. Не отрицают они, что в конечном счете ждут возбуждения уголовных дел против энергетиков и превращения имущества, которое «Новорязанка» купила на заработанные в процессе регулируемой деятельности деньги, в муниципальное.Идет война за прибыль крупного предприятия, и факты заставляют думать, что развязали ее отнюдь не энергетики. Наша редакция намерена провести собственное расследование и ищет тех, кто готов рассказать об этом конфликте изнутри (гарантируется анонимность). Пишите нам на kp-62@list.ru, а также через приложения WhatsApp / Viber / Telegram на телефон +7-900-910-82-12.