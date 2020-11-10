Почему власти Рязани приносят надежность теплоснабжения в жертву сиюминутным интересам?

Новый турбоагрегат №4. 2017 год.

Надежность отопления и горячего водоснабжения большей части Рязани через несколько лет может оказаться под вопросом из-за действий горадминистрации. Политика муниципалитета начинает тормозить модернизацию энергетических мощностей Ново-Рязанской ТЭЦ. Власти, по сути, наложили вето на вывод из работы устаревших муниципальных турбоагрегатов и установку новых. Заявлено о якобы незаконности замены турбины №4 в 2015-2017 годах. С подачи чиновников из Схемы теплоснабжения областного центра в текущем году вычеркнуто ключевое мероприятие – демонтаж муниципальной турбины №2, выпущенной в 1959 году. По утверждению руководства ТЭЦ, она не востребована на оптовом рынке электроэнергии ввиду своего морального устаревания и крайней неэффективности. Вместо нее «Новорязанка» предлагала установить новый современный турбоагрегат. Он должен был покрыть в зоне действия теплоэлектроцентрали будущий дефицит тепловой мощности, который прогнозируется экспертами уже к 2026 году.

МЕРТВЫЙ ГРУЗ

Есть прописная истина: без непрерывной модернизации невозможно достичь надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения. Это касается как тепловых сетей, так и генерирующего оборудования. Городские чиновники, напротив, зачастую подходят к вопросу с точки зрения политики латания дыр.

Такая политика довела теплосетевое хозяйство Рязани до состояния одного из самых изношенных в стране (износ достигает 85%). Теперь очередь за муниципальными энергообъектами, арендуемыми «Новорязанкой»?

У Ново-Рязанской ТЭЦ есть опыт вывода из эксплуатации неэффективных муниципальных объектов и строительства новых, востребованных и куда более надежных генерирующих мощностей. Недавний пример – турбина №4 с генератором, запущенная в работу в 2017 году. Ее муниципальная предшественница, как выяснилось, мертвым грузом висела на арендаторе.

– Эта специализированная турбина поставляла пар заводам Южного промузла: филиалу «ЗИЛ», «Химволокну» и другим. Электричество она могла производить только в том случае, если этот пар кто-то потреблял. Однако с 2009 года, когда прекратили свое существование основные промышленные потребители, турбина не запускалась ни разу, – сообщил директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Андрей Богданов.

Когда турбина не участвует в производственном процессе, ее располагаемая мощность равняется нулю и для оптового рынка электроэнергии она не существует. В планах города она тоже не имела не только текущих нагрузок, но и перспективных. Правильность вывода ее из эксплуатации у специалистов отрасли не вызывала сомнений ни тогда, ни сейчас. Более того, в 2014-2015 годах вывод турбины №4 был одобрен администрацией Рязани, утвержден приказом Минэнерго РФ и предусмотрен Программой развития электроэнергетики Рязанской области на 2015-2019 годы.

Однако в 2020 году власти решили посеять семена раздора в арендные отношения между городом и ТЭЦ, используя свои заключения о якобы незаконности вывода из эксплуатации устаревшей турбины №4.

В сентябре администрация Рязани во всеуслышание объявила, что обратилась по поводу событий 2015-2017 годов в ФСБ, прокуратуру и полицию якобы из-за «признаков нарушения законодательства». Представители Ново-Рязанской ТЭЦ, по словам ее руководителя, теперь «еле успевают коробками возить документы» для проверки. Пригласив на пресс-конференцию журналистов ведущих изданий и открыто ответив на вопросы, директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Андрей Богданов показал, что в этой истории «Новорязанке» скрывать нечего.

КУПИЛИ НА АУКЦИОНЕ

О высоких тарифах на транспортировку тепла муниципальным перепродавцом – МУП РМПТС – мэрия почему-то умалчивает. Напомним, что тариф на тепловую энергию ТЭЦ за период 2016-2020 годов вырос всего на 7,3%. В то же время расценки для конечных потребителей МУП «РМПТС» поднялись на 17,4% (при инфляции 14,3%).

Одновременно с этим чиновники охотно тиражируют в СМИ домыслы о том, что изношенный муниципальный турбогенератор №4 Ново-Рязанская ТЭЦ купила на торгах по очень низкой цене, а затем якобы вернула его в эксплуатацию. На самом деле приватизация старого турбоагрегата проходила на совершенно законных основаниях по решению Рязанской гордумы с организацией аукциона, на котором ТЭЦ победила.

– Администрация наняла оценщика, который, как я предполагаю, сделал вывод, что вторичного рынка турбин возрастом 60 лет и генераторов-ровесников в нашей стране не существует. Поскольку в производстве объект не участвовал, единственным полезным использованием была его утилизация, – отметил Богданов. – И, конечно, в эксплуатацию мы вернули совсем не тот генератор. К новой турбине старый генератор не подходил по многим параметрам, поэтому мы произвели его реконструкцию, которая обошлась станции более чем в 100 миллионов рублей.

ЖЕРТВУЯ БУДУЩИМ

Вернемся к турбине №2. Мэрия изо всех сил старается создать иллюзию, что Ново-Рязанская ТЭЦ избавляется от арендуемого муниципального имущества, чтобы «превратить» его в частное. Еще в начале сентября на публичных слушаниях по проекту Схемы теплоснабжения города помощник исполнительного директора – начальник производственно-технического отдела Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Геннадий Козьмин внес ясность:

– Конечно, это не так. Могу привести в пример турбину №9. Она тоже муниципальная, но постоянно в работе. Эффективные муниципальные агрегаты мы «холим и лелеем».

Между тем с муниципальной турбиной №2 ситуация ровно такая же, что и с турбиной №4. Она простаивает с января 2020 года из-за невостребованности на рынке электроэнергии, но даже когда включалась ранее, то обеспечивала теплом не город, а предприятия Южного промузла.

Чтобы переключить изношенный турбоагрегат с промузла на теплоснабжение города, как того требуют чиновники, нужны дорогостоящие проектные изыскания и гигантские капитальные вложения в сотни миллионов рублей. А с учетом того обстоятельства, что при полной загрузке служить ему осталось меньше пяти лет – это просто недальновидное решение!

– Турбину №2 мы в любом случае скоро сами выведем из эксплуатации – по причине невостребованности ее на рынке, оформим это приказом, актом приема-передачи и вернем ее обратно арендодателю, – подчеркнул Андрей Богданов. – Согласно условиям действующих договоров с администрацией, Ново-Рязанская ТЭЦ вправе отказаться от аренды оборудования, зданий и сооружений в случае прекращения их использования в производственном процессе.

По мнению экспертов, строительство нового турбоагрегата №2 столь же неизбежно, сколь необходимо для города. Почему тогда городские чиновники тормозят модернизацию Ново-Рязанской ТЭЦ? Одно можно сказать точно – никак не ради благополучия горожан, ведь конечный тариф теплосетей за отопление и ГВС продолжит расти еще больше из-за перераспределения тарифных поступлений в пользу обросшего долгами МУП «РМПТС».

Мэрия показала, что готова жертвовать надежностью теплоснабжения населения ради сохранения отжившего свой век муниципального имущества. Однако не стоит забывать: если многочисленные аварии и повреждения на городских теплосетях приводят к локальным перебоям теплоснабжения, то возможные аварии на «Новорязанке» из-за блокирования со стороны власти программ по модернизации оборудования чреваты общегородским блэкаутом. К счастью, на протяжении многих лет энергетикам ТЭЦ удается стабильно работать без аварий.

– Сейчас ТЭЦ делает то же, что и всегда, – выполняет принятые на себя обязательства, – подытожил на пресс-конференции Андрей Богданов. – Пока мы имеем возможность законно работать и выполнять свои обязательства, мы будем всеми доступными средствами защищать свои интересы и интересы наших потребителей. Мы будем действовать строго в рамках закона и готовы к любому развитию событий.

КСТАТИ

Какие еще новые крупные объекты в сфере теплоснабжения Ново-Рязанская ТЭЦ ввела в эксплуатацию в рамках реализации программ по модернизации и реконструкции мощностей:

- котлоагрегат №11 (2001 год);

- турбоагрегат №1 (2002 год);

- бойлерная установка мощностью 200 Гкал/час (2003 год);

- теплофикационная турбина №6 (введена в эксплуатацию в мае 2005 года);

- мазутное хозяйство на 30 тысяч куб. метров (введено в эксплуатацию в 2008 году);

- установка подогрева сетевой воды для теплоснабжения Рязани (рабочий пуск произведен в октябре 2012 года);

- реконструкция газового хозяйства котлоагрегата №6 (2014 год).