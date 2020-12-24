С июля 2021 года в Рязани вновь подорожает отопление. Постановление Региональной энергетической комиссии с новыми расценками датировано 17 декабря.Гигакалория тепловой энергии будет обходиться потребителям МУП «РМПТС» на 6,3% дороже – 2414,62 руб. вместо нынешних 2270,58 руб. На столько же вырастет сумма в платежке.Стоит отметить, что цены, по которым РМПТС закупает тепловую энергию у крупнейших источников – Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, чтобы доставить ее до горожан, растут гораздо медленнее. У первой та же самая гигакалория будет стоить 862,87 руб. (+3,4%), у «Дягилевки» - 978,57 руб. (+3,9%).