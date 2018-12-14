2018-12-14T18:11:55+03:00
Общество

Взносы на капремонт в Рязанской области взлетят на 45% - теперь официально

Опубликованный ранее проект остался в неизменном виде
Сергей ЛАЗУТИН
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Несмотря на рост тарифа в полтора раза, оценочная стоимость ремонта фасада снизилась. Фото: fondkr62.ruНесмотря на рост тарифа в полтора раза, оценочная стоимость ремонта фасада снизилась. Фото: fondkr62.ru
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Подписано вице-губернатором Игорем Грековым и официально опубликовано 14 декабря постановление регионального правительства об установлении размера взносов на капремонт в Рязанской области. С 1 января 2019 года собственникам помещений в многоквартирных домах придется платить ежемесячно на 45% больше – 11 рубля 65 копеек за квадратный метр вместо 8 рублей 2 копеек.

Таким образом, опубликованный ранее проект документа остался в неизменном виде. Он, напомним, утверждает новую, расширенную, классификацию домов по оценочной стоимости капитального ремонта. Также ощутимо меняется оценочная стоимость каждой услуги и работы в рамках программы.

С полным текстом постановления и приложением к нему можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации.

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