2018-12-13T10:01:13+03:00
Недвижимость

В Рязанской области взносы на капремонт могут вырасти почти в полтора раза

Проект постановления появился, а затем исчез с сайта регионального правительства
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: www.fondkr62.ruФото: www.fondkr62.ru
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На сайте правительства Рязанской области появился, а затем исчез оттуда проект постановления об установлении минимального размера взносов на капремонт многоквартирных домов. Предполагалось (и, возможно, до сих пор предполагается) его увеличение с 8,02 до 11,65 рубля за «квадрат», то есть почти в полтора раза.

При расчете оценочной стоимости всех услуг и работ на один квадратный метр общей площади помещений авторы разделили дома не на три, как сейчас, а на восемь групп. Эта стоимость колеблется от 3,9 до 4,3 тысячи рублей.

Резко измениться может цена ремонта инженерных сетей. Причем если погонный метр сетей газоснабжения, например, обошелся бы в 1387 рублей вместо 304, то ценник на сети ХВС, напротив, падал бы почти вдвое – до 808,5 рубля за погонный метр. Также в проекте документа заложено снижение (!) стоимости ремонта крыш, фасадов и подвалов.

9 декабря проект постановления еще был на сайте.

9 декабря проект постановления еще был на сайте.

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