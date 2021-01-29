Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков покинул свой пост

Игорь Греков принимал активное участие в жизни региона.

В пятницу, 29 января, правительство Рязанской области сообщило, что вице-губернатор Рязанской области Игорь Михайлович Греков освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее постановление подписано губернатором Николаем Любимовым 28 января.

Спасатель земли Рязанской Игорь Греков официально уволен.

Также пресс-служба правительства сообщает, что одновременно прекращены полномочия советников вице-губернатора Рязанской области на общественных началах – Арнольда Борисовича Грынина и Владимира Михайловича Арцыбашева.

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