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Политика

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков покинул свой пост

Соответствующее постановление подписано главой региона
Источник:kp.ru
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Игорь Греков принимал активное участие в жизни региона.

Игорь Греков принимал активное участие в жизни региона.

В пятницу, 29 января, правительство Рязанской области сообщило, что вице-губернатор Рязанской области Игорь Михайлович Греков освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее постановление подписано губернатором Николаем Любимовым 28 января.

Спасатель земли Рязанской Игорь Греков официально уволен.

Спасатель земли Рязанской Игорь Греков официально уволен.

Также пресс-служба правительства сообщает, что одновременно прекращены полномочия советников вице-губернатора Рязанской области на общественных началах – Арнольда Борисовича Грынина и Владимира Михайловича Арцыбашева.

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