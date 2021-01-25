Операция «Ы»: или как в Рязани меняют лифтЫ

Вывороченный двигатель и растекшееся масло: так меняют лифт в доме 7 по улице Костычева. Фото: Павел АВЕРИН

Еще перед новогодними праздниками интернет запестрел возмущениями рязанцев. 20 декабря должна была закончиться замена нескольких сотен лифтовых кабин в областном центре, но лифты по-прежнему стояли «мертвыми». Закончились новогодние каникулы – картина изменилась незначительно. По состоянию на 20 января 55 заменяемых лифтов не были запущены в работу.

СМЕНА ВЛАСТИ И ПЕРЕДЕЛ РЫНКА – СОВПАДЕНИЕ?

В настоящее время на территории Рязанской области значатся около четырех тысяч лифтов, а еще в начале семидесятых было всего двести. ДСК активно застраивал окраины Рязани высотками. Стали появляться организации, специализирующиеся только на эксплуатации лифтов. На днях мы встретились с их теперешними руководителями, начинавшими карьеру с самых низов и знающими в лифтовом хозяйстве все «до винтика».

В 2017 году произошла смена областного руководства. Поменялась и управленческая команда. Так, из Ростова-на-Дону в Рязань в ранге советника вице-губернатора приехал Владимир Арцыбашев, который в родном городе прежде работал заместителем градоначальника по ЖКХ, а также Владимир Бурмистров, который стал в должности вице-мэра управлять в Рязани городским хозяйством.

Видавшие виды специалисты рассказали, что с этими событиями совпало начало передела рынка обслуживания лифтов. По их словам, пришли фирмы якобы без обученного должным образом персонала, без необходимого запаса оборудования и запчастей, а главное – без аварийной службы.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД ГОРОДСКОГО МАСШТАБА

С ноября 2018 года органы Росгостехнадзора выявили многочисленные нарушения действующего законодательства при замене лифтов. Было составлено около пятидесяти многостраничных актов.

Здесь обращает на себя внимание одна из организаций – ООО «РУ «РОСА» (см. «Кстати»), в которой три учредителя. Среди них Марина Александровна Туровская, являющаяся также директором ООО «Бытсервис». Это одна из рязанских управляющий компаний, где учредителем является Елена Анатольевна Климкина. По «странному» стечению обстоятельств она имеет отношение к Игорю Игоревичу Климкину, чьи УК, по неофициальной информации, обслуживают практически 85% от всей жилплощади областного центра.

С недавнего времени родная сестра Климкина - Ирина – после замужества носит фамилию… Арцыбашева. А руководит она муниципальным предприятием «Кустовой Вычислительный Центр», куда рязанцы носят свои денежки за услуги ЖКХ. Выводы о столь тесных связях распорядителей разных уровней и вытекающих отсюда последствиях, как говорится, делайте сами.

КТО ЗАКАЗЫВАЕТ «МУЗЫКУ» С ЛИФТАМИ

Напомним, что после ряда трагических случаев с лифтами в России стали действовать «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов…». Ужесточались требования к организациям в этой сфере. Притом четко указано, что только специализированные организации могут быть допущены к работе со сложным инженерным оборудованием, коим лифт и является.

Термин «специализированная» используется не для связки слов, ведь речь идет о безопасности людей. Отвечают ли предъявляемым требованиям нынешние фирмы – вопрос пока открытый.

Подчеркнем, что меняют лифты в рамках программы капитального ремонта. Во главе соответствующего Фонда, но с приставкой «и.о.», стоит Виктория Сорокина, незадолго до нее был Юрий Фурфурак, еще раньше – Марина Бондарева. Незыблемым все это время остается только заместитель генерального директора – еще один выходец из Ростова-на-Дону Андрей Минеев. Несложно догадаться, кто на самом деле руководит процессом и должен нести солидарную ответственность за качество работ.

Замену лифтов, как и другие работы, Фонд капремонта должен оплачивать после подписания актов приемки работ. Случилось ли это в случае с «мертвыми» лифтами? Почему были сорваны сроки, а пожилым людям и семьям с маленькими детьми месяцами ежедневно приходилось взбираться на верхние этажи? Об этом мы письменно спросили руководителей регионального оператора и ожидаем ответ со дня на день.

ЗАМЕНОЙ ЛИФТОВ ЗАНИМАЕТСЯ СЕЙЧАС ФИРМА «УЗБЕКИСТАН»

Почему специализированные рязанские организации по обслуживанию лифтов больше не могли работать на рынке? Сначала период оплаты за выполненные работы по договору продлили до двух лет, затем на торги были выставлены настолько крупные лоты (большое количество лифтов для выполнения работ – Ред.), что у местных фирм просто не нашлось денег для их финансового обеспечения.

Когда произошло последнее изменение, торги стал выигрывать Карачаровский механический завод рязанского олигарха Игоря Коськина. В 2020 году замена лифтов отдана Щербинскому лифтостроительному заводу, за которым стоит один из влиятельных чиновников федерального топ-уровня. Понятно, что предприятие само не занимается заменой. Субподрядчик – некая фирма «РСК», у которой в штате всего один человек, а в бизнес-сообществе подобные структуры называют «прокладками». Создаются они для вполне определенных целей. А вот у «РСК» на субподряде организации, производящие на жильцов экзотическое впечатление не только своей работой, но и своими работниками.

На просторах интернета с недавних пор гуляет ролик, где блогер беседует с жителями дома 7 по улице Костычева. Жительницы, проживающие на 10 этаже, возмущаются долгой заменой лифта и перебоями в его работе. Затем в кадре появляется мужчина, плохо говорящий по-русски, и на вопрос о том, что за фирма проводит работы, лаконично отвечает: «Узбекистан». Занавес!

И как долго проработает такой "кривой" лифт? Касимовское шоссе, дом 56. Фото: Павел АВЕРИН

На самом деле субподрядчиков у «РСК» несколько, но, предположительно, основным из них является ООО «РУ «РОСА».

Примечательно, что пока лишь ОНФ обратил внимание на проблему и инициировал прокурорскую проверку, да депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев направил запрос в надзорный орган по поводу происходящего с лифтами в Рязани.

По данным ОНФ, помимо многоквартирного дома на улице Костычева д.7 подъемные устройства не начали вовремя работать в доме № 26 по улице Зубковой, в доме № 34 на улице 2-я Железнодорожная, в доме № 21 на улице Телевизионной, в доме № 2/2 по улице Интернациональной. Примечательно, что срок завершения работ по замене лифтов на всех этих адресах указывался один - 20 декабря 2020 года.

В ТЕМУ

С 2019 года в Рязанской области размер взноса на капремонт увеличился с 8,02 руб./м2 до 11,65 руб./м2, то есть на 45%. После этого наш регион вошел в пятерку самых дорогих в стране по этому показателю. Выше оказались только Москва, ХМАО – Югра, Саха (Якутия) и Санкт-Петербург. Для сравнения: в Липецкой области – 10,00 руб./м2; Тульская – 9,28 руб./м2; Владимирская – 6,50 руб./м2.

КСТАТИ

В публикации «Шаг в бездну: обслуживание лифтов в жилых домах Рязани передали непрофессионалам?» (март 2019 года) мы рассказывали о работе ООО «РУ «РОСА». Буквально театр абсурда случился в доме 23 по улице Крупской. Электромеханики ухитрились испытать улавливающие устройства кабины лифта с… людьми внутри нее. И надо же такому случиться, что именно в этот момент в лифте оказалась старшая по дому Татьяна Лисичкина, живущая на седьмом этаже.

– УК развесила объявление, что нас теперь обслуживает «РОСА». После этого прошло два месяца, как случился такой эпизод, – Татьяна Григорьевна рассказывала с юмором, но тогда было не до смеха. – Мы втроем сели в лифт: квартирантка с 4-го этажа, Фарида с пятого и я. Женщина вышла на четвертом, не успели мы нажать на кнопку, как лифт пошел резко вверх, потом также стремглав вниз. Нажимаем – кнопки не слушаются, Фарида начала читать «Отче наш» – у нее мама лежачая в квартире осталась. Дозвонились до диспетчерской, а диспетчер отвечает: «Механики на вашем доме». Лифт остановился на девятом этаже, там были два механика и еще один мужчина. Потом мы узнали, что это проверяющий.

После этого экстренно состоялось внеочередное заседание собственников жилья, которое в ультимативной форме заставило УК «Восьмерка» вернуть прежнюю специализированную организацию – «Лифтремонт».