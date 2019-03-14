Шаг в бездну: обслуживание лифтов в жилых домах Рязани передали непрофессионалам?

Толчок этому расследованию дало обращение в «КП» члена совета многоквартирного дома №17 по Татарской улице Виктора Абрамова. У пожилого человека возникли серьезные опасения относительно обслуживания лифтов в его доме. Но, как выяснилось в ходе нашего разбирательства, в Рязани к обслуживанию таких потенциально опасных для жизни человека конструкций, как лифт, допущены организации, которые не в полной мере соответствуют требованиям регламентирующих документов.

Единичный случай или…

Виктор Федорович обращался к генеральному прокурору, главному государственному инспектору ЖКХ РФ с просьбой провести проверку обслуживающего лифты его дома ООО «Региональное управление РОСА». Только после его письма в управление президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций инспектор Приокского управления Ростехнадзора в сентябре прошлого года провел проверку. Результат – акт с 16 нарушениями на 10 листах. Никакой реакции и поныне – все осталось на своих местах. Вот какие документально зафиксированные сведения еще предоставил Виктор Абрамов нашему изданию: с 4 по 7 октября лифт второго подъезда стоял 4 дня, это 96 часов; в седьмом подъезде – 27 часов 3031 октября; в пятом подъезде с 30 декабря по 13 января года наступившего, т.е. 14 суток – а это 336 часов. При этом согласно постановлению правительства РФ за № 170 от 27.09.2003 г. остановка и ремонт лифтового оборудования должна выполняться не более 24 часов.

И еще один случай, характеризующий деятельность ООО «РУ РОСА», произошедший в третьем подъезде 23-го дома по улице Крупской. Электромеханики весной прошлого года ухитрились испытать улавливающие устройства кабины лифта с… людьми внутри нее. И надо же такому случиться, что именно в этот момент внутри оказалась старшая дома Татьяна Лисичкина, живущая на 7-м этаже.

– УК развесила объявление, что нас теперь обслуживает «РОСА». После этого прошло 2 месяца, как случился такой эпизод, – Татьяна Григорьевна сейчас рассказывает с юмором, но тогда было не до смеха. – Мы втроем сели в лифт: квартирантка с 4го этажа, Фарида с пятого и я. Женщина вышла на четвертом, не успели мы нажать на кнопку, как лифт пошел резко вверх, потом также вниз. Нажимаем – кнопки не слушаются, Фарида начала читать «Отче наш» – у нее мама лежачая в квартире осталась. Дозвонились до диспетчерской, а диспетчер отвечает: «Механики на вашем доме». Лифт остановился на 9-м этаже, там были 2 механика и еще один мужчина.

После этого экстренно состоялось внеочередное заседание собственников жилья, которое в ультимативной форме заставило УК «Восьмерка» вернуть прежнюю специализированную организацию – «Лифтремонт». Так Валентина Тараканова, директор управляющей организации, оказалась между «молотом и наковальней»: с одной стороны – возмущенные жители, а с другой...

Чтобы лифт обработал бесперебойно, недобросовестные механики блокируют реле безопасности обычной проволокой.Фото: Павел АВЕРИН

Конкуренция с «нажимом»

В Рязани существует несколько крупных организаций, которые на протяжении десятилетий обеспечивали безопасную и бесперебойную работу лифтового хозяйства города: «Рязаньлифт», «ЛифтремонтСервис», «Горспецлифт» и «Лифтремонт». Случаев вреда здоровью рязанцев при эксплуатации лифтов до сего дня не зафиксировано. У перечисленных организаций есть свидетельства на право работать в этом направлении на основании Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», а также других правовых актов.

Тем не менее, в конце 2017 года руководство города посчитало, что крупные специализированные фирмы по обслуживанию лифтов стали «почивать на лаврах», а их работа требует перехода на качественно новый уровень обслуживания. К тому же, как писала в то время «Комсомолка», это решение было продиктовано вопросами безопасности самих жителей областного центра. Муниципальная организация в этом плане надежней – так посчитали чиновники.

– В сентябре-декабре 17 года, на совещаниях, проводимых в управлении энергетики и ЖКХ городской администрации, мне и моим коллегам неоднократно предлагалось отказаться от услуг специализированных организаций, – рассказал директор управляющей организации «Комбайнбытсервис» Эдуард Падун. – В конце декабря всех директоров управляющих организаций пригласили в кабинет к замначальника Эдуарду Алтунину, где мы поставили подписи, что ознакомлены с коммерческими предложениями двух организаций: муниципального предприятия «РСУ №1» и «Нейронлифт62».

Как утверждает наш собеседник, после общения с представителями «Нейронлифта62» стало ясно, что на тот момент у этой фирмы ни одного лифта в обслуживании не было.

– «РСУ №1» – организация неспециализированная, эксплуатацией лифтов не занималась, – продолжает Эдуард Владимирович. – Лично я отказался от смены тех, кто уже зарекомендовал себя, и ко мне присоединился целый ряд управляющих компаний. Но некоторые мои коллеги пошли на этот шаг.

Именно управляющая компания от имени собственников жилья заключает договор на обслуживание лифтов, и в конечном счете ее руководитель несет ответственность. Эдуард Падун является замруководителя саморегулирующей организации, в которую входят все те, кто и управляет недвижимостью Рязани.

– Мы обсуждали этот вопрос в ассоциации, и некоторые из руководителей УК заявили о том, что на них оказывалось давление со стороны, в частности, сотрудников жилинспекции, –

Падун понимает, сколь серьезны его слова, высказанные представителю СМИ. – Они кулуарно им заявляли, что, если не будет заменена специализированная организация по обслуживанию лифтов на «нужную», проверки ужесточатся, и будут приняты соответствующие меры вплоть до лишения лицензии.

Не свои – не жалко

В одном из недавних номеров мы писали о прошлогодних условиях участия в торгах для проведения капитального ремонта. А замена лифтов относится именно к капремонту. Они – явно неприемлемые для подавляющего большинства предпринимателей. Так, обеспечение заявки на участие в электронном аукционе стоило 10 млн. руб., размер обеспечения исполнения договора – 60, а оплатят работы по нему только через 1095 дней.

Теперь перейдем к цифрам. Еще в 2015-2017 годах замена одной лифтовой кабины стоила для заказчика порядка полутора миллионов рублей, зато в прошлом году эта цифра была уже более двух миллионов, т.е. на полмиллиона выше. На торгах цифра в контракте фактически не понизилась – к конкурсу ни одна рязанская фирма не была допущена. Кабины заменили бригады завода-изготовителя за 1,8 млн руб. – выше цену поднять не дают соответствующие нормативные документы. Зная число замененных лифтов в регионе (около 270), путем несложных расчетов мы выяснили, что при двухгодичной давности стоимости контракта можно было сэкономить примерно 80 миллионов рублей. Ведь в подавляющем большинстве российских городов «цена вопроса» так и осталась в районе 1,5 млн рублей.

Именно по этому поводу обещала дать комментарии в понедельник 11 марта гендиректор областного Фонда капремонта Марина Бондарева. Но с утра информированный источник сообщил нам, что она задержана, а территория вокруг помещений фонда оцеплена бойцами спецподразделения. В самом фонде прошли выемки документов, а его работникам было запрещено покидать помещения.

Заложники ситуации

А между тем, начиная с ноября 2018 года в Рязани Ростехнадзор провел контрольные осмотры лифтов, замененных на новые. По результатам проверок выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства в области лифтового хозяйства со стороны УК, которые заключили договоры с МП «РСУ №1». Эти нарушения отражены в актах контрольного осмотра.

Управляющим компаниям, а не фирме-подрядчику, инкриминируется ряд серьезных нарушений. Вот некоторые из них: не обеспечена организация осмотра, обслуживания, ремонта лифта и системы диспетчерского контроля за его работой.

– Это неправильно, когда лифт находится в Рязани, а диспетчер – в другом городе, – подчеркнул сотрудник Ростехнадзора. – Своей аварийно-диспетчерской службы у них не было – получается так.

Директор МП «РСУ №1» Николай Кленушкин прокомментировал этот момент деятельности:

– Когда мы начинали заниматься лифтами, необходимый минимум сил и средств у нас имелся. Да, диспетчерская служба у нас была на аутсорсинге и находилась в другом городе. Теперь все диспетчеры у нас в Рязани.

Далее в актах отмечено, что не обеспечена организация аварийно-технического обслуживания объекта; ключи от машинных, блочных и чердачных помещений, где находится лифтовое оборудование, хранятся неправильно – любой желающий имеет к ним доступ; персонал не соответствует должной квалификации. Вывод, который делает Ростехнадздор: «Новые лифты находятся в исправном состоянии, но мероприятия по их безопасному использованию и содержанию не выполнены». Сотрудники надзорного органа выдали 45 подобных актов. Подчеркнем – акты выписаны УК, которые после этого быстренько сделали «обратную рокировку» на прежние фирмы, и только после этого лифты были запущены в работу.

– Мы сознательно отказались от автомобилей, свои диспетчерские пункты мы разместили таким образом, что пешком механик по лифтам может дойти до самого крайнего подъезда максимум за 1520 минут – машина просто может застрять в городской пробке – и выпустить жильцов из неисправной кабины, – рассказал Кленушкин о взаимоотношениях с «Ростехнадзором». – На сегодняшний день у нас на обслуживании 167 лифтов, это 5 % от общего числа в Рязани, их обслуживает 8 механиков. Да, рекомендуется на каждые 18 лифтов иметь одного из числа квалифицированного персонала – подчеркну, что это рекомендация. Мы представили все требуемые документы в Ростехнадзор, почему лифты после замены нам запретили запустить – непонятно.

Аварийная служба требует серьезных затрат ресурсов: автомобили должны быть «свежими», специалисты – хорошо обученными.Фото: Павел АВЕРИН

В последнее время приняты Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, утвержденных постановлением правительства РФ № 743. А президентом РФ подписан закон № 94ФЗ, вступивший в силу 1 сентября прошлого года, значительно ужесточающий требования к организациям, занимающимся обслуживанием лифтов. Мы связались с несколькими руководителями специализированных организаций. Некоторые из них предпочли отмолчаться – это их дело.

– Мы работали на территории Московского района, – рассказал директор ООО «Лифтремонт» Сергей Кузнецов. – Это порядка 350 лифтов. 1 июля 2017 ЖЭУ9 объявило: «Сергей Александрович, мы с вами работать больше не будем!». Я был в шоке от этого – меня на Московском все в лицо знают, я на лифтах проработал 35 лет. Проглотили… Через полгода еще две управляющие организации объявляют в один день то же самое – работать не будем. Без объяснения причин. Что же касается Крупской, 23 – «РОСА» представляла лифт инспектору для технического освидетельствования. При этом никто из механиков не убедился, что людей в нем нет.

Директор ООО «Лифтремонтсервис» Владимир Черничикин в справедливость уже не верит:

– Более сорока лет занимаюсь лифтами. Вдруг одновременно несколько директоров УК разрывают договорные отношения. Спрашиваю, с чем связано, – только стыдливо прячут глаза. Я потом узнал, в чем дело, обратился с письмом и в Генпрокуратуру и президенту Путину написал – местным властям я не верю! До меня дошли сведения, что сейчас УК дано указание с самого верха: с «Лифтремонтсервис» договор не заключать ни в коем случае.

Вместе с Черничкиным, Кузнецовым и другими, оказавшимися в таком же положении, мы ждем, чем закончится столь суровая сага о конкурентной борьбе в Рязани.

Массовые проверки не за горами?

Сегодня на кону стоит жизнь и здоровье людей, а не деньги. Ведь деятельность организаций, занимающихся лифтовым оборудованием, должна соответствовать жестким требованиям действующего законодательства. Есть ли во всех рязанских фирмах достаточное количество квалифицированного персонала, прошел он обучение и подтвердил ли свою квалификацию в соответствии с требованиями утвержденных «Профессиональных стандартов»? Как обстоят дела с аварийной службой?! Эти и другие вопросы – далеко не риторические…

Мы попросили директора «РСУ №1» Николая Кленушкина предоставить нам соответствующие документы, но в полном объеме нам их так и не показали. На 8 человек, обслуживающих лифты, Николай Сергеевич показал 4 удостоверения, остальные, по его словам, стажеры. Еще два человека, начальник участка и прораб, также занимаются обслуживанием лифтов.

Положение об аварийной службе предприятия есть, но сама служба, условно говоря, является комбинированной. Муниципальное предприятие заключило договор с частной фирмой «РУ РОСА» на пользование ее диспетчерской службой, ежемесячно ей перечисляется за услуги около 80 тысяч рублей. На аварии выезжают механики «РСУ №1», которые работают по совместительству и в составе бригады по обслуживанию лифтов. График: сутки через трое. Не увидели мы, что вполне логично в этом случае, выписку из журнала приема и выполнения аварийных заявок, копию нарядов на их выполнение и адрес диспетчерского пункта. По словам Николая Кленушкина, документ о страховании ответственности за причинение вреда жизни и здоровью граждан хранится в управляющей компании, как и книга отзывов по качеству обслуживания лифтов. Правильно это или нет – должны без какой-либо предвзятости разобраться контролирующие органы.

После череды несчастных случаев, произошедших на лифтах в разных уголках страны, у нас возникает искренняя обеспокоенность за безопасность жизни и здоровья жителей нашего города. Пройдут ли массовые проверки состояния лифтового хозяйства в Рязани?!

ОФИЦИАЛЬНО

В список грубых нарушений лицензионных требований управляющей компанией входит:

- ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования;

- нарушение правил эксплуатации лифтов;

- задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев;

- несоблюдение правил содержания имущества МКД и предоставления коммунальных услуг, повлекших угрозу для жизни или здоровья жильцов дома;

- нарушение требований по осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Согласно информационному письму Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в 2018 году на территории России произошло 11 аварий на лифтах, в результате которых погибли 9 человек и 3 пассажира получили травмы различной степени тяжести. Аварии произошли: 2 марта – Симферополь, 24 марта – Екатеринбург, 11 мая – Архангельск, 28 мая – Киров, 22 июня – Чебоксары, 18 июля – Ульяновск, 6 июля – Уфа, 6 сентября – Пермь, 19 сентября – Выборг, 26 сентября – Симферополь, 17 октября – Октябрьский, Башкирия.