И.о. начальника управления благоустройства Рязани назначен Дмитрий Наумов

И.о. начальника управления благоустройства города стал Дмитрий Наумов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Исполняющим обязанности начальника управления благоустройства назначен Дмитрий Наумов. Об этом КП-Рязань сообщил собственный источник.

Наумов являлся одним из заместителей начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака, который на данный момент находится под следствием. Фурфурак задержан по делу о нарушениях при проведении закупок и выполнении работ по благоустройству города.

Ранее инцидент прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков.