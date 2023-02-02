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НовостиПолитика2 февраля 2023 10:16

И.о. начальника управления благоустройства Рязани назначен Дмитрий Наумов

На место Фурфурака пришел его заместитель
Источник:kp.ru
И.о. начальника управления благоустройства города стал Дмитрий Наумов.

И.о. начальника управления благоустройства города стал Дмитрий Наумов.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Исполняющим обязанности начальника управления благоустройства назначен Дмитрий Наумов. Об этом КП-Рязань сообщил собственный источник.

Наумов являлся одним из заместителей начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака, который на данный момент находится под следствием. Фурфурак задержан по делу о нарушениях при проведении закупок и выполнении работ по благоустройству города.

Ранее инцидент прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков.