Советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Арцыбашева суд отправил в СИЗО

Владимир Арцыбашев. Фото: rostov-gorod.ru

В пятницу, 3 февраля, в Железнодорожном суде Рязани подозреваемого по делу Фурфурака Владимира Арцыбашева отправили в СИЗО. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Новая».

Кроме того, суд избрал меру пресечения еще двум подозреваемым – Артуру Сидорову и Евгению Алексееву. Первому продлили задержание на 72 часа, а второго заключили под стражу.

Напомним, 1 февраля в Рязани задержали чиновников управления благоустройства администрации Рязани - начальника управления Юрия Фурфурака, его заместителя Татьяну Астафьеву и двоих подчиненных. Позже в Ростове-на-Дону задержали советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова Владимира Арцыбашева. Его подозревают в хищении средств, выделенных на благоустройство Рязани. 2 февраля суд не удовлетворил ходатайство следователя взять чиновника под домашний арест. Также суд не стал арестовывать начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака.

Задержание Фурфурака и других чиновников управления благоустройства Рязани 1 февраля 2023: что известно

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