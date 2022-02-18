Александр Логунов пошел в атаку: муж пропавшей Елены Логуновой подал жалобу на адвоката

Последние новости по делу Елены Логуновой: муж Елены Логуновой – Александр, подал жалобу на адвоката ее семьи.

Александр Логунов – муж пропавшей Елены Логуновой написал жалобу на адвоката Максима Калинова, который представляет интересы родителей девушки. Об этом «КП-Рязань» сообщил сам Калинов.

«Во время расследования уголовного дела Калинов при участии телевизионных шоу и в комментариях СМИ допускал некорректные высказывания и оскорбляющие меня утверждения, которые не нашли своего подтверждения», - пишет в жалобе Логунов.

Муж Елены указал на следующие моменты, которые, по его словам, не нашли подтверждения:

- Якобы я страдаю психиатрическим расстройством;

- Якобы я отказался от проверки на полиграфе;

- Якобы предоставлял некую медсправку, чтобы не проходить исследование [на полиграфе];

- За меня «попросили» третьи лица, чтобы результат на полиграфе был в мою пользу.

«Разглашает [Калинов] данные предварительного следствия, сдобренные личными версиями случившегося. Подает все таким образом, чтобы у обывателя возникла предопределенность относительно моей причастности к возможно случившемуся преступлению», - говорится в жалобе.

Александр Логунов утверждает, что адвокат Калинов сознательно утаил информацию, что что пятна крови обнаружили не в квартире, где он проживал с Еленой, а в квартире его родителей.

«В другого объяснения я найти не могу», - пишет Логунов.

Затронул муж пропавшей девушки и слова адвоката о том, что в ближайшее время по его ходатайству следователи допросят экстрасенса Мираславу Руну.

«Я не могу поверить, что следователь центрального аппарата на полном серьезе обсуждал необходимость допроса экстрасенса, о чем также сообщил Калинов», - отметил Логунов.

В итоге Александр Логунов, проходящий свидетелем по делу об исчезновении жены Елены, просит возбудить в отношении Калинова дисциплинарное производство и лишить его статуса адвоката.

Жалоба направлена президенту Федеральной палаты адвокатов РФ Юрию Пилипенко и президенту адвокатской палаты Рязанской области Сергею Кочеткову.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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