Последние новости по делу Елены Логуновой: в СК РФ допросят экстрасенса Мираславу Руну (справа).

Последние новости по делу Елены Логуновой: экстрасенса Мираславу Руну допросят в качестве свидетеля по делу об исчезновении девушки. Об этом «КП-Рязань» сообщил адвокат Максим Калинов, представляющий интересы родителей Елены.

«Мое ходатайство о допросе Мираславы Руны удовлетворили. Следователь ГСУ СК РФ уже неоднократно общался с ней по телефону, с его слов, Мираслава сообщила ему много значимых и интересных обстоятельств по делу Елены Логуновой. Многие из обстоятельств, сообщенные Мираславой, совпали с теми данными, которыми в настоящее время располагает следствие», - отметил защитник.

Адвокат Максим Калинов сообщил о допросе экстрасенса Мираславы Руны по делу Елены Логуновой в качестве свидетеля.

По словам адвоката Максима Калинова, следователь ГСУ СК РФ «очень удивлен способностям Мираславы Руны».

Ранее «КП-Рязань» рассказывала, кто она – Мираслава Руна, предсказавшая гибель 26-летней рязанки Елены Логуновой (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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