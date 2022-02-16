Мираслава Руна, предсказавшая гибель рязанки Елены Логуновой. Кто она?

Мираслава Руна (справа) указала, кто убил Елену Логунову (слева). Фото Мираславы: instagram.com/miraslava_runa/.

14 февраля адвокат Максим Калинов, представляющий интересы семьи пропавшей рязанки Елены Логуновой, признался, что время от времени обращается за помощью к своей знакомой – экстрасенсу, гипнологу и рунологу Мираславе Руне.

По словам защитника, еще работая в следственных органах, а потом и в адвокатуре, иногда обращался к Руне, которая всегда ему помогала, «все, что она говорила, оказывалось правдой».

Калинов уверяет, что когда взял дело Елены Логуновой, сразу отправил рунологу фотографию пропавшей девушки, а экстрасенс сказала, что Елена погибла. При этом сама Мираслава, «как и вся страна», об этой истории ничего не знали – не было никакой шумихи.

«Посмотрев фото, она сообщила, что Елена Логунова не выходила из подъезда своего дома, что ее нет в живых, а в убийстве девушки замешаны двое близких ей людей, мужчин с психическими расстройствами».

Как передает слова рунолога адвокат, те самые мужчины имеют отношение к «какой-то религиозной организации». Что касается тела девушки, то экстрасенс сообщила, что убийцы его сожгли.

«Никогда еще Мираслава Руна не ошибалась, к ней часто обращаются и с телевидения, и многие известные следователи - и всегда сказанное ей оказывается правдой. Не хочется верить в смерть Елены Логуновой, но сомневаться в сказанном не приходится», - заявил адвокат (читать подробнее).

Что известно о Мираславе Руне – экстрасенсе, которая сообщила, что Елена Логунова погибла?

Как указано на официальной страничке Мираславы (через «а») Руны в Instagram с 19 тысячами подписчиков, себя она называет ведьмой, лучшим рунологом, эзотериком, парапсихологом и писателем. За выдающиеся профессиональные заслуги жительница Ставрополя Еснокова Любовь Юрьевна (Мираслава Черных, она же Мираслава Руна) неоднократно награждалась дипломами, в том числе – от Российского научно-исследовательского инновационного центра «Евразия» (раздел «Новости» сайта организации не обновляется с 2015 года – Ред.).

Здесь бы опубликовать отзывы о работе экстрасенса, но сама она не считает нужным их выкладывать, так как «нет цели формировать поток клиентов. Цель - помощь, а не клиентская база». Впрочем, за «помощь» - берет деньги. «Да, услуги платные! Если вас это удивляет, то нам с вами не по пути», - написала Мираслава.

Кроме того, рунолог с Кавказа время от времени участвует в караоке батлах и состоит волонтером в «Стоп абьюз» - движении против домашнего насилия.

15 февраля адвокат Максим Калинов написал ходатайство в Следственный комитет о допросе экстрасенса Мираславы Руны в качестве свидетеля (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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