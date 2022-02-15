Адвокат Максим Калинов ходатайствует о допросе экстрасенса Мирославы Руны по делу Елены Логуновой

Последние новости по делу Елены Логуновой: адвокат Максим Калинов просит допросить экстрасенса Мирославу Руну.

Последние новости по делу Елены Логуновой: 15 февраля адвокат Максим Калинов, представляющий интересы родителей пропавшей девушки, написал ходатайство о допросе в качестве свидетеля известного экстрасенса Мирославу Руну. Об этом защитник сообщил «КП-Рязань».

«Понятно, что никаким доказательством ее показания быть не могут, однако убежден, что имеющаяся у нее информация очень поможет следствию в раскрытии преступления и собирании доказательств», - сказал Калинов.

Мирослава Руна (справа) рассказала, как погибла Елена Логунова.

По словам адвоката, еще до шумихи в СМИ по делу Елены Логуновой, экстрасенс Мирослава Руна по фотографии поняла, что в убийстве Елены замешаны двое знакомых ей близких людей, мужчин, у которых есть психические расстройства (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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