Последние новости по делу Елены Логуновой: экстрасенс рассказала, как погибла девушка

Последние новости по делу Елены Логуновой: Мирослава руна (справа) рассказала, как погибла Елена Логунова.

Последние новости по делу Елены Логуновой: адвокат Максим Калинов, представляющий интересы семьи пропавшей девушки, признался, что время от времени обращался к своей знакомой – экстрасенсу, гипнологу и рунологу Мирославе Руне.

«Во время работы в следствии и в адвокатуре иногда обращался к своей знакомой. Мирослава Руна всегда помогала - и все, что она говорила, оказывалось правдой. Когда сотрудники канала "Россия 1" попросили меня заняться делом Елены Логуновой, еще не было на тот момент ни одной программы, я незамедлительно отправил фотографию Елены Логуновой Мирославе Руне и спросил, что с этой девушкой. Естественно, историю о Елене Логуновой она не знала, вся страна еще не знала. Посмотрев фото, Мирослава сообщила, что Елена Логунова не выходила из подъезда, что ее нет в живых, что в убийстве Елены замешаны двое знакомых ей близких людей, мужчин, у которых есть психические расстройства, что убийство Елены Логуновой было спланировано заранее», - сообщил «КП-Рязань» адвокат.

Со слов экстрасенса, двое близких к Елене Логуновой мужчин [убийц] имеют отношение к какой-то религиозной организации. Кроме того, Мирослава сообщила, что тело Елены Логуновой сожгли, и «еще много интересных подробностей».

«Никогда еще Мирослава Руна не ошибалась, к ней часто обращаются и с телевидения, и многие известные следователи - и всегда сказанное ей оказывается правдой. Не хочется верить в смерть Елены Логуновой, но сомневаться в сказанном не приходится», - заявил адвокат.

Ранее десятки экстрасенсов со всей страны уже пытались выяснить, где находится Елена Логунова. Вот что из этого вышло.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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