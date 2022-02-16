Александр Логунов отказался проходить полиграф в ГСУ СК России по делу о пропавшей жене.

16 февраля адвокат Максим Калинов, представляющий интересы родителей пропавшей рязанки Елены Логуновой, в очередной раз встретился со следователем ГСУ СК РФ.

«Следователь сообщил мне, что Логунов Александр [муж девушки] отказался проходить исследование на полиграфе в ГСУ СК РФ. Со слов следователя, Логунов пояснил свой отказ тем, что все что он говорит, оказывается в СМИ и оборачивается против него», - рассказал «КП-Рязань» адвокат.

Адвокат Максим Калинов, представляющий интересы родителей пропавшей рязанки Елены Логуновой, в очередной раз встретился со следователем ГСУ СК РФ. Фото: телеканал "Россия".

По словам Максима Калинова, позиция Александра Логунова очень неоднозначная и странная.

«Убежден, что любой человек на его месте согласился бы пройти что угодно и где угодно, тот же полиграф к примеру. По делу Елены Логуновой Александр проходил полиграф уже два раза, также проходил полиграф в программе "На самом деле" на первом канале. При общении с Романом Устюжаниным, который проводил исследование на полиграфе, Логунов лгал на некоторые важные и значимые вопросы. В настоящее время позиция Логунова Александра, отказавшегося проходить полиграф в ГСУ СК РФ очень странна, у меня лично создается впечатление, что у Александра есть веская причина не проходить полиграф. Не та, которую он обозначил, а более серьезная».

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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