Последние новости по делу Елены Логуновой: адвокат прокомментировал жалобу мужа пропавшей девушки

Последние новости по делу Елены Логуновой: Адвокат Максим Калинов считает, что Александр Логунов хочет опорочить его.

Последние новости по делу Елены Логуновой: 18 февраля адвокат Максим Калинов, представляющий интересы родителей бесследной исчезнувшей 26-летней рязанки, прокомментировал жалобу Александра Логунова. Последний требует возбудить в отношении Калинова дисциплинарное дело и лишить его адвокатского статуса.

«Считаю, что все доводы Александра Логунова, конечно же, вымышленные. Они ничем не подтверждены и имеют своей целью опорочить меня и дискредитировать. Однозначно могу сказать, что ему это не удастся, я по-прежнему буду принимать все усилия по представлению интересов потерпевшей Наталии Кошелевой», - подчеркнул защитник.

По словам Логунова, в комментариях СМИ Максим Калинов допускал некорректные высказывания и оскорбляющие мужа девушки утверждения, которые не наши своего подтверждения (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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