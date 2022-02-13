На результат полиграфа мужа Елены Логуновой могли повлиять третьи лица

Мать Елены Логуновой и ее представитель продолжают настаивать на причастности мужа Александра к исчезновению рязанки.

На результат исследования мужа Елены Логуновой на детекторе лжи, которое проводилось в Рязани, могли повлиять третьи лица. С таким заявлением выступил адвокат матери пропавшей рязанки Максим Калинов.

«Появилась информация о том, что при прохождении Александром Логуновым полиграфа в городе Рязани, за него, чтобы результат полиграфа был для Александра Логунова положительный, просили определенные люди», - утверждает адвокат.

Калинов отметил, что передаст имеющуюся информацию в следственные органы, и вспомнил о не совсем удачном полиграфе Логунова на "Первом канале". При этом он подготовил «многочисленные обращения» с просьбой провести повторную проверку в Главном следственном управлении СК РФ (хоть данные исследования на детекторе лжи и не могут служить доказательством).

Также Калинов от своего имени и от имени Натальи Кошелевой (матери Елены) вновь высказался насчет пассивности следствия по уголовному делу.

«В настоящее время мы не довольны работой следствия, так как снова, как и было в самом начале, создается видимость работы, хотя версия у следствия, насколько мне известно, одна», - считают Калинов и Кошелева.

Мать Елены Логуновой и ее представитель продолжают добиваться ареста Александра и его допроса в качестве обвиняемого.

Ранее адвокат мужа Елены Логуновой попытался доказать его непричастность к исчезновению девушки (подробнее)