Последнего погибшего в пожаре на заводе «Эластик» похоронили в селе Мосолове

Малик Папазян работал аппаратчиком приготовления смеси в ООО «Разряд». Фото: Александр ЕФАНОВ

21 ноября в селе Мосолове Шиловского района похоронили Малика Папазяна – 37-летнего аппаратчика приготовления смеси в ООО «Разряд». Он и еще 16 человек утренней рабочей смены предприятия погибли 22 октября во время страшного пожара на территории бывшего завода «Эластик» в поселке Лесном. Тела остальных были найдены сразу, и после генетической экспертизы их предали земле 25 и 26 октября. Лишь родным Малика Папазяна в день официального прощания с жертвами этой техногенной катастрофы пришлось плакать над пустым гробом.

Останки последнего погибшего обнаружили только в минувший вторник, когда разбирали завалы под плитами в раздевалке предприятия. Исследование ДНК подтвердило, что это Малик.

- Сначала искали на месте взрыва, потом думали, что его волной отбросило в воду – в озере водолазы работали, но и там никаких фрагментов не нашли, - рассказывают родственники.

Прощание прошло без помпы возле дома Папазяна, после чего состоялись похороны.