На месте пожара в поселке Лесном нашли только 16 человек, еще одного ищут

Тело Малика Папазяна так и не нашли.

На месте пожара в поселке Лесном, где погибли рабочие, нашли только 16 человек из 17. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Действительно, нашли тела только 16 человек. Тело еще одного ищут, — говорит источник. — Или он подвергся сильному термическому воздействию, так как он находился в эпицентре пожара, либо еще что-то. Но на месте продолжаются следственные работы».

Ранее сообщалось, что в пороховом цеху в поселке Лесной так и не смогли найти тело 37-летнего Малика Папазяна. Родные прощались со своим близким человеком, не имея на руках его останков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!