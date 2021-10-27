Чтобы похоронить Ильдара Камалова в Казани, его гроб из Рязанской области сопровождали шестеро друзей

Родным и близким Ильдар Камалов запомнится как самый лучший сын, брат и отец.

26 октября в Казани похоронили Ильдара Камалова, одного из 17 человек, погибших во время пожара в пороховом цеху в поселке Лесном Шиловского района. Проститься с ним, несмотря на рабочий день, пришли многие родственники.

- С нами приехали еще шестеро друзей ехали из Лесного, - говорит сестра Гульнара. - Похоронили вначале еще пару друзей в поселке и поехали. Все было очень хорошо организовано. Спасибо администрации и ритуальными услугам.

По предварительной информации, 22 октября в работе оборудования на производстве ООО «Разряд» произошло замыкание, после чего вспыхнул огонь и в считанные минуты охватил территорию предприятия. Вся смена, вышедшая на работу буквально за 15 минут до ЧП, сгорела заживо.

Прощание с погибшими прошло в понедельник, 25 октября, возле ДК в Лесном. Тела привезли в закрытых гробах, чтобы проводить их в последний путь могли близкие, друзья, знакомые, коллеги и просто земляки. И лишь с одним из рабочих прощались без тела – останки Малика Папазяна так и не нашли на месте пожара.

48-летний транспортировщик Ильдар Камалов должен был выйти на пенсию по вредности через два года, строил планы на будущее и мечтал поставить на ноги своего сына, который недавно поступил в десантное училище.

- Мой брат был самый замечательный! – со слезами в голосе говорит Гульнара, сестра Ильдара. – Он был одинаково прекрасным и братом, и отцом, и сыном, другом. Он помогал всем и во всём, что было в его силах.

Еще при жизни он высказывал пожелание, чтобы после смерти его похоронили в Казани, где живут все его родственники. Семья исполнила волю Ильдара.

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