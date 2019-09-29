2019-09-29T17:52:51+03:00
Общество

Елена Сорокина попросила прощения у убитого ветерана и его супруги

На Богородском кладбище Рязани простились с Павлом и Риммой Макеевыми [видео]
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Фото: КП-Рязань.Фото: КП-Рязань.
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29 сентября на Богородском кладбище простились с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Васильевичем Макеевым и его супругой Риммой Федоровной, убитыми несколько дней назад в их собственной квартире.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина в траурной речи отметила заслуги ветерана и сказала несколько слов о погибшей вместе с ним жене.

— Римма Федоровна была надежной опорой Павла Васильевича, она создавала уют, тепло в доме. В браке прожили супруги более 60 лет. Это пример для всей нашей молодежи, какой должна быть настоящая семья. Павел Васильевич, Римма Федоровна, простите нас, не уберегли. Вечная вам память, — сказала глава администрации.

Напомним, 26 сентября в своей квартире в Рязани были убиты ветеран Великой Отечественной войны Павел Макеев и его супруга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

В Рязани похоронили убитого ветерана войны и его супругу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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