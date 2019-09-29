Елена Сорокина попросила прощения у убитого ветерана и его супруги

СЕГОДНЯ 17:52 2019-09-29T17:52:51+03:00

На Богородском кладбище Рязани простились с Павлом и Риммой Макеевыми [видео]

Изменить размер текста: A A

29 сентября на Богородском кладбище простились с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Васильевичем Макеевым и его супругой Риммой Федоровной, убитыми несколько дней назад в их собственной квартире.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина в траурной речи отметила заслуги ветерана и сказала несколько слов о погибшей вместе с ним жене.

— Римма Федоровна была надежной опорой Павла Васильевича, она создавала уют, тепло в доме. В браке прожили супруги более 60 лет. Это пример для всей нашей молодежи, какой должна быть настоящая семья. Павел Васильевич, Римма Федоровна, простите нас, не уберегли. Вечная вам память, — сказала глава администрации.

Напомним, 26 сентября в своей квартире в Рязани были убиты ветеран Великой Отечественной войны Павел Макеев и его супруга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/734825" frameborder="0"></iframe> В Рязани похоронили убитого ветерана войны и его супругу.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязань простилась с убитым ветераном Великой Отечественной войны и его супругой

Чету Макеевых похоронили на Богородском кладбище под звуки гимна России (подробнее).

В Рязани бывшие зеки убили ветерана Великой Отечественной войны

Судить будут трех человек, четвертого ищут (подробности страшного преступления).

После визита грабителя в Рязани умер 92-летний ветеран войны

Минувшим летом дедушка нанял для работ на даче несколько мужчин, двое из которых заняли у ветерана 150 тысяч рублей. Вот один из них и явился (подробнее).

За зверское убийство ветерана войны рязанцы расплатятся 20-ю годами жизни

Областной суд вынес приговор четырем жителям села Чернава Милославского района сразу за несколько преступлений (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU