Елена Сорокина попросила прощения у убитого ветерана и его супруги
29 сентября на Богородском кладбище простились с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Васильевичем Макеевым и его супругой Риммой Федоровной, убитыми несколько дней назад в их собственной квартире.
Глава администрации Рязани Елена Сорокина в траурной речи отметила заслуги ветерана и сказала несколько слов о погибшей вместе с ним жене.
— Римма Федоровна была надежной опорой Павла Васильевича, она создавала уют, тепло в доме. В браке прожили супруги более 60 лет. Это пример для всей нашей молодежи, какой должна быть настоящая семья. Павел Васильевич, Римма Федоровна, простите нас, не уберегли. Вечная вам память, — сказала глава администрации.
Напомним, 26 сентября в своей квартире в Рязани были убиты ветеран Великой Отечественной войны Павел Макеев и его супруга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
В Рязани похоронили убитого ветерана войны и его супругу.
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