2019-09-27T19:03:21+03:00
Происшествия

В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны и его супругу

Дело находится под личным контролем руководителя регионального СКР
Роман ДОРОФЕЕВ
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Павел Макеев на Параде Победы.Павел Макеев на Параде Победы.
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В четверг, 26 сентября, в своей квартире в Рязани были убиты ветеран Великой Отечественной войны Павел Макеев и его супруга. Следственный комитет России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Сейчас отрабатываются разные версии трагедии, в том числе связанные с ограблением.

Ход расследования дела взял под личный контроль руководитель регионального следственного управления Владимир Никешкин.

Павел Васильевич Макеев родился в 1928 году в Ленинграде, был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Связал свою жизнь с военной карьерой, 31 год прослужил в воздушно-десантных силах.

Павел Макеев в домашней обстановке.

Павел Макеев в домашней обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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