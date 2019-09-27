В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны и его супругу
В четверг, 26 сентября, в своей квартире в Рязани были убиты ветеран Великой Отечественной войны Павел Макеев и его супруга. Следственный комитет России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Сейчас отрабатываются разные версии трагедии, в том числе связанные с ограблением.
Ход расследования дела взял под личный контроль руководитель регионального следственного управления Владимир Никешкин.
Павел Васильевич Макеев родился в 1928 году в Ленинграде, был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Связал свою жизнь с военной карьерой, 31 год прослужил в воздушно-десантных силах.
Павел Макеев в домашней обстановке.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»