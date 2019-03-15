В Рязани бывшие зеки ограбили и убили ветерана Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-15T18:10:41+03:00

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В Рязани прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об избиении ограблении ветерана Великой Отечественной войны. 92-летний мужчина скончался от полученных травм через неделю после того, как стал жертвой преступления.

Четверо жителей города, трое из которых были неоднократно судимы, все спланировали заранее, зная, что ветеран живет один, получает повышенную пенсию и имеет немалые сбережения. Главным действующим лицом стал некий Сергей Т., а инициатором – его знакомый Роман О.

Квартет в полном составе подъехал на автомобиле к дому пенсионера на улице Татарской. Один из помощников позвонил жертве и под видом «старого знакомого» предупредил, что к нему придет человек, чтобы «вернуть долг». Другой подельник дал грабителю свою одежду, чтобы его сложнее было опознать. Еще одним атрибутом стал букет цветов, которым преступник прикрывал лицо.

Шагнув за порог, Сергей Т. схватил хозяина за горло и несколько раз сильно ударил по голове. Затем изверг связал ветерана по рукам и ногам липкой лентой, заклеил ему рот, вновь стал душить его руками и телефонным проводом, требуя указать на тайник. В итоге бандит покинул квартиру с 71 тысячей рублей, электронной книгой, мобильным телефоном, нетбуком и скрылся на машине вместе с остальными. Избитый пенсионер, как уже отмечалось, позже умер от закрытой черепно-мозговой травмы.

Главному фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы по статья 162 и 111 УК РФ. Еще двух обвиняемых предстанут перед Железнодорожным районным судом за участие в грабеже. Четвертый участник сбежал и объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU