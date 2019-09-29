2019-09-29T17:02:25+03:00
Общество

Рязань простилась с убитым ветераном Великой Отечественной войны и его супругой

Чету Макеевых похоронили на Богородском кладбище под звуки гимна России
Евгений БАРАНЦЕВ
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Фото: КП-Рязань.Фото: КП-Рязань.
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В воскресенье, 29 сентября, в Рязани на Богородском кладбище прошла церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Васильевичем Макеевым и его супругой Риммой Федоровной, убитыми несколько дней назад в их собственной квартире.

В годы Великой Отечественной войны Павел Васильевич в блокадном Ленинграде, стоя у станка, сражался вместе с солдатами РККА за Победу. В 13 лет он получил медаль за оборону города на Неве. В послевоенное время восстанавливал систему энергоснабжения на Донбассе, затем многие годы служил в воздушно-десантных войсках. После увольнения в запас возглавлял рязанский цирк, филармонию, был заместителем начальника регионального отделения ДОСААФ. На протяжении всей жизни особое внимание удалял работе с молодежью.

Проститься с этим уникальным человеком пришли немногие… Увы, таковы реалии современной жизни. Но те, кто посчитали за честь проводить в последний путь ветерана, конечно, невзирая на личные обстоятельства, были рядом.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

Первый заместитель председателя регионального правительства Анна Рослякова, глава администрации Рязани Елена Сорокина, те немногие блокадники, которые сегодня еще могут по состоянию здоровья выходить на улицу. В прощальных словах не было лишнего пафоса – лишь искренние слезы и переживания.

Под залпы почетного караула, под мелодию гимна России гробы супругов Макеевых опустили в рязанскую землю. А затем пошел дождь… Наверное, само небо заплакало оттого, что творится на земле.

Спасибо Вам, Павел Васильевич и Римма Федоровна, за Ваш труд и Вашу любовь к своей стране!

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким четы Макеевых и скорбит вместе со всеми неравнодушными людьми.

Эта фотография Павла Макеева сделана 9 мая 2019 года на Параде Победы...

Эта фотография Павла Макеева сделана 9 мая 2019 года на Параде Победы...

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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