2019-09-28T01:42:50+03:00
Происшествия

В воскресенье Рязань простится с жестоко убитым ветераном Великой Отечественной войны

Павла Макеева и его супругу похоронят на Богородском кладбище
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9 мая 2019 года. Последний День Победы для Павла Макеева...9 мая 2019 года. Последний День Победы для Павла Макеева...
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В воскресенье, 29 сентября, Рязань простится с жертвами чудовищного убийства – ветераном великой Отечественной войны Павлом Макеевым и его супругой.

Прощание пройдет на Богородском кладбище областного центра примерно в 12.00-12.15.

Павел Васильевич родился в 1928 году в Ленинграде. Здесь пережил страшные дни блокады. Война и голод унесли жизни его бабушки, отца, двух братьев и племянницы. Весной сорок второго там же – в Северной столице – попал в ремесленное училище, которое поставляло продукцию на военный завод. Работая по 10-12 часов в день, внес свой посильный вклад в победу над беспощадным врагом. Был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Тела Павла Макеева и его супруги с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 26 сентября в их собственной квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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