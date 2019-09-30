Понедельник в спасской школе начался с минуты молчания

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-30T12:34:43+03:00

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Новая учебная неделя в школе села Троица Спасского района Рязанской области началась с минуты молчания. Так руководство и ученики почтили память убитого ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги.

Об этом «Комсомольской правде» рассказал председатель рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов.

В последние годы троицкие краеведы и учащиеся сделали многое для восстановления исторической памяти. Осенью 2017 года на местном погосте появилась памятная доска с именами 69 бывших блокадников, перебравшихся по «Дороге жизни» на большую землю и осевших в Спасском районе. Ранее на территории района не было ни одного официального захоронения жителей блокадного Ленинграда.

Ветеран Павел Макеев, переживших 872 дня блокады в городе на Неве, несколько раз приезжал в Троицу. Он встречался с учителями и ребятами, рассказывал о страшных днях войны. Его оптимизм и позитивный настрой очень полюбились жителям Троицы.

ИСТОЧНИК KP.RU