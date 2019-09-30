2019-09-30T12:34:43+03:00
Общество

Понедельник в спасской школе начался с минуты молчания

Так руководство и ученики почтили память убитого ветерана Великой Отечественной войны
Поделиться:
Павел Макеев.Павел Макеев.
Изменить размер текста:

Новая учебная неделя в школе села Троица Спасского района Рязанской области началась с минуты молчания. Так руководство и ученики почтили память убитого ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги.

Об этом «Комсомольской правде» рассказал председатель рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов.

В последние годы троицкие краеведы и учащиеся сделали многое для восстановления исторической памяти. Осенью 2017 года на местном погосте появилась памятная доска с именами 69 бывших блокадников, перебравшихся по «Дороге жизни» на большую землю и осевших в Спасском районе. Ранее на территории района не было ни одного официального захоронения жителей блокадного Ленинграда.

Ветеран Павел Макеев, переживших 872 дня блокады в городе на Неве, несколько раз приезжал в Троицу. Он встречался с учителями и ребятами, рассказывал о страшных днях войны. Его оптимизм и позитивный настрой очень полюбились жителям Троицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Николай Любимов устроит прямую линию
Полиция нашла водителя, насмерть сбившего дворника в Солотче
В Рязанской области начинает работать еще один пункт КВЦ
Две электрички из Рязани временно перестанут останавливаться в Рыбном
С картой «Мир» рязанцы сэкономят в транспорте 4 рубля на поездке
Сделать отделку квартиры «под ключ» «Зеленый сад» предлагает всего за 7105 рублей за метр
Рязань расторгла контракт на второй этап благоустройства площади Ленина
В Ряжском районе передумали отключать газ
Экс-игрок «Рязани» забросил шайбу за команду НХЛ
В Рязани спроектировали терминал аэропорта «Протасово»
Под Рязанью в лесопосадке обнаружили разложившийся труп женщины
Житель рязанской Воршиловки жалуется на транспортный коллапс в поселке
Уволился директор рязанского «Водоканала», руководивший МП с 2012 года
Елена Сорокина попросила прощения у убитого ветерана и его супруги
Рязанец Алексей Омельченко вошел в ТОП-10 студенческих лидеров России
На улице Чкалова в Рязани провалился люк
Ярмарка выходного дня в Рязани начала работать на новом месте
В Лесопарке Рязани нашли сотни отслуживших ртутных ламп
Фон Дервизов увековечили в Рязанской области
В Рязанской области пропал 56-летний мужчина
Юрий Стоянов немного подирижировал Рязанским губернаторским оркестром