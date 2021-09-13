Странная явка с повинной: Верховный суд не снизил наказание пособнику в убийстве бизнесмена Алексея Громова

Роман Милюхин проведет в колонии строгого режима 11 лет и 9 месяцев.

Жалобу одного из соучастников убийства предпринимателя Алексея Громова Верховный суд России не удовлетворил, сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

Романа Милюхина признали виновным в пособничестве заказного убийства, хранении огнестрельного оружия и другим преступным эпизодам.

Следствие и суд установили, что Милюхин вместе с Самвелом Хачатуровым и Андреем Виноградовым за деньги согласился убить бизнесмена. Для этого они купили пистолет и патроны к нему.

В сентябре 2019 года подельники остановили машину Алексея Громова на трассе в Спасском районе, и Хачатуров несколько раз выстрелил в предпринимателя.

Во время следствия Милюхин давал признательные показания и активно помогал следствию. На основании его ходатайства, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в суде дело рассматривалось в особом порядке.

Суд учел его помощь в раскрытии преступления, изобличение других участников, чистосердечное раскаяние, и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Позже судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда приговор Рязанского областного суда изменила, смягчив Милюхину наказание до 11 лет 9 месяцев.

Такое смягчение наказания не устроило ни Милюхина, ни его адвоката Ангелину Удовик, которая отметила в кассационной жалобе, что наказание чрезмерно суровое. Защита полагала, что суды не учли при назначении наказания протокол явки с повинной от 18 декабря 2019 года, поскольку Милюхин не мог своевременно явиться, так как лежал в больнице.

Во время заседания судебная коллегия напомнила, что под явкой с повинной следует понимать «добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде». При этом не может признаваться добровольным заявление в связи с его задержанием по подозрению в совершении преступления. Милюхина задержали 20 ноября 2019 года, допросили 21 ноября в качестве подозреваемого, а 22 ноября взяли под стражу. Спустя еще шесть дней ему предъявили обвинение.

«В протоколе явки с повинной Милюхина от 18 декабря 2019 года зафиксировано его сообщение о преступлениях, уже известных органам следствия и в совершении которого ему уже предъявлено обвинение. С учетом этих обстоятельств оснований для признания наличия явки с повинной смягчающим наказание обстоятельством, как об этом просит защитник, не имеется», - говорится в определении судебной коллегии.

С учетом изложенного суд не нашел оснований для смягчения наказания осужденному Милюхину – кассационная жалоба осталась без удовлетворения.

Отметим, что Хачатуров, непосредственный исполнитель, ранее получил 14 лет тюрьмы. Милюхин же, как и Виноградов, участвовал в приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч.2 ст.222). Оба они также признаны виновными в уничтожении идентификационного номера, номера кузова и двигателя автомобиля, чтобы использовать его при исполнении заказа (ч.2 ст.326 УК РФ). Виноградова осудили на 11 лет колонии строго режима.

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