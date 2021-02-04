Убийцу предпринимателя Алексея Громова приговорили к 14 годам колонии

4 февраля в Рязанском областном суде огласили приговор Самвелу Хачатурову, обвиняемому в заказном убийстве предпринимателя Алексея Громова.

Следствие и суд установили, что Хачатуров вместе со знакомыми за деньги согласился убить бизнесмена. Подельники купили оружие с боеприпасами, а потом, в сентябре 2019 года остановили машину Громова в Спасском районе, и Хачатуров несколько раз выстрелил в бизнесмена. От полученных ранений он скончался на месте.

Видео задержания подозреваемых в убийстве Алексея Громова

Уголовное дело в отношении каждого подсудимого выделили в отдельное производство. Каждый из них давал признательные показания и активно помогал следствию.

Дело в отношении Хачатурова рассмотрели в особом порядке. Суд учел, как он изобличал других участников преступления, а также его чистосердечное раскаяние.

В итоге суд признал подсудимого виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием ИК строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда на сумму 1,5 млн рублей.

Отметим, что ранее по подозрению в причастности к убийству предпринимателя Алексея Громова задержали его бывшего компаньона, директор ООО «Автоклуб Рязани» Александра Рогачева (читать подробнее).

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в первый апелляционный суд общей юрисдикции.

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