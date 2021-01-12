Следственные органы передали в Рязанский областной суд уголовное дело о заказном убийстве бизнесмена Алексея Громова. Убитый был директором ООО «Рязаньтрансавто» - одной из крупнейших (если не крупнейшей) фирмы Рязани в сфере коммерческих перевозок.Имена обвиняемых пока скрыты за буквенными обозначениями Х., В. и М. Это трое непосредственных исполнителей. Ранее сообщалось, что они – жители Ставрополья.По версии следствия, убийцы сами раздобыли оружие и боеприпасы. В сентябре 2019 они остановили автомобиль Громова между Спасском-Рязанским и понтонной переправой у села Фатьяновка. Стрелял один из них (тот, который Х.).«Для сокрытия следов преступления обвиняемые уничтожили идентификационный знак автомобиля, номера кузова и двигателя», - сообщает пресс-служба суда.Обвиняемые признались в содеянном и содействовали следствию, поэтому с ними заключили досудебные соглашения, и судебное заседание пройдет в особом порядке.Напомним, по подозрению в причастности к убийству Громова (как предполагаемого заказчика) в ноябре 2019 года задержали его бывшего компаньона Александра Рогачева.ЧИТАТЬ ТАКЖЕКрасный маршрут. На обочине трассы под Рязанью застрелили бизнесмена Алексея ГромоваТруп предпринимателя с двумя пулевыми ранениями обнаружили в собственном автомобиле в Спасском районе (подробнее).Бывший компаньон убитого бизнесмена Громова: Бог не Микишка, он все видитДиректор ООО «Автоклуб Рязани» Александр Рогачев рассказал о старом конфликте с погибшим предпринимателем (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!