2019-11-22T20:01:37+03:00
Происшествия

Предполагаемый заказчик убийства бизнесмена Громова — его экс-компаньон Александр Рогачев

Директора ООО «Автоклуб Рязани» задержали силовики. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о взятии под стражу
Александр ЕФАНОВ
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Фото: УМВД России по Рязанской области.Фото: УМВД России по Рязанской области.
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По подозрению в причастности к убийству предпринимателя Алексея Громова задержан его бывший компаньон, директор ООО «Автоклуб Рязани» Александр Рогачев. Об этом «Комсомолке» сообщил осведомленный источник. Именно он является предполагаемым заказчиком убийства.

Напомним, 26 сентября, в день убийства Громова, Рогачев так прокомментировал гибель своего товарища:

— Мы разошлись с ним [Громовым] нормально, но не по-человечески: мне остались уголовное дело и куча претензий со стороны налоговых органов де-юре, а у него ничего этого не было. Он просто как-то сказал мне: «Это твои проблемы». Ну и то, что он людей подбил, руководителей предприятий уйти с базы, чтобы у меня доходы упали, так как я являюсь ее владельцем. Вот в этом – да, весь конфликт и был. Не очень корректно он поступил. Но это человеческий фактор, понимаете? Каждый волен поступать так, как считает нужным, но бог не Микишка, он все видит (читать подробнее).

Позже Рогачев позвонил в редакцию и высказал недовольство по поводу опубликованного своего комментария:

— Ко мне люди обращаются, телефон раскалывается, все спрашивают, ты что, доволен, что он [Громов] убит?! Микишка, *** (непечатное слово).

Александра Рогачева, двух непосредственных исполнителей убийства, а также двух пособников [посредников] задержали 21 ноября сотрудники ГУ уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Рязанской области при участии регионального УФСБ России и Росгвардии.

Над раскрытием преступления с момента его совершения работала следственно-оперативная группа СУ СК России по Рязанской области. Вместе со следователями, экспертами, следователями-криминалистами тесно взаимодействовали и оперативные сотрудники регионального УМВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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