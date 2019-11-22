Задержаны подозреваемые в убийстве директора «Рязаньтрансавто» Алексея Громова

СЕГОДНЯ 17:29 2019-11-22T18:02:29+03:00

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В пятницу, 22 ноября, стало известно, что по подозрению в причастности к убийству рязанского предпринимателя Алексея Громова задержаны пять человек.

Как выяснила «Комсомольская правда», операцию совместно проводили сотрудники СКР по Рязанской области, полиции, региональных управлений Росгвардии и ФСБ.

Напомним, что тело директора «Рязаньтрансавто» Алексея Громова в собственной машине с огнестрельным ранением в голову обнаружили рано утром 26 сентября недалеко от Спасска-Рязанского. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

У Алексея Громова остались супруга и сын, который в этом году закончил школу.

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ИСТОЧНИК KP.RU