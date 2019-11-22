Задержаны подозреваемые в убийстве директора «Рязаньтрансавто» Алексея Громова
В пятницу, 22 ноября, стало известно, что по подозрению в причастности к убийству рязанского предпринимателя Алексея Громова задержаны пять человек.
Как выяснила «Комсомольская правда», операцию совместно проводили сотрудники СКР по Рязанской области, полиции, региональных управлений Росгвардии и ФСБ.
Напомним, что тело директора «Рязаньтрансавто» Алексея Громова в собственной машине с огнестрельным ранением в голову обнаружили рано утром 26 сентября недалеко от Спасска-Рязанского. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
У Алексея Громова остались супруга и сын, который в этом году закончил школу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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