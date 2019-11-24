2019-11-24T23:47:44+03:00
Происшествия

Дочь предполагаемого заказчика убийства бизнесмена Громова заступилась за отца

По ее мнению, директор ООО «Автоклуб Рязани» Александр Рогачев не имеет никакого отношения к гибели предпринимателя-маршрутчика
Александр РАДЫГИН
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Фото: Наталья Рогачева | https://vk.com/rznnews62Фото: Наталья Рогачева | https://vk.com/rznnews62
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Дочь директора ООО «Автоклуб Рязани» Александра РогачеваНаталья Рогачева, обратилась через паблик «Новости Рязани ВКонтакте» к рязанцам с просьбой, не верить в то, что ее отец причастен к убийству предпринимателя Алексея Громова.

— Я обращаюсь ко всем, кто знает меня, мою семью и моего отца, не верьте тому, что сливают в сеть, — пишет Наталья. — Он [Александр Рогачев] не совершал того, в чем его обвиняют! Это наглая ложь. Те, кто убили Алексея Громова, о чем я искренне сожалею, и не важно, как они разошлись с папой, это были только их отношения, но именно это послужило отличным мотивом, чтобы свалить вину на него. Именно эти люди все грамотно спланировали, чтобы убрать двух крупнейших перевозчиков Рязани. Одним выстрелом «двух зайцев».

По словам Натальи, когда убили Алексея Громова, ей стало страшно за папу, не станет ли он следующим.

— Когда они еще были вместе, на их бизнес были желающие, и палки в колеса вставлялись регулярно, но речь не об этом. Сейчас, сопоставив все факты, изложенные в СМИ, становится очевидным, что это грамотно спланированные действия. В Спасске камеры можно буквально пересчитать по пальцам, машину поставили именно под одну из них, возле прокуратуры. Машина оформлена на одного из преступников - это парадокс! Поэтому так быстро нашли исполнителей, после чего якобы вышли на посредников, а тот сразу же указал на Рогачева. Задержали всех лиц, о чем сняли очень качественный, красиво смонтированный фильм, не хватало только саундтрека. Со дня гибели Алексея не прошло двух месяцев, а дело которое для многих казалось очередных «глухарем», раскрыли в такие короткие сроки. Такое ощущение, что все произошло по написанному сценарию. Теперь я это ясно понимаю. И от этого мне еще страшнее. И как с этим бороться, я пока не понимаю, но пойду до конца.

Напомним, Александра Рогачева, двух непосредственных исполнителей убийства, а также двух пособников [посредников] задержали 21 ноября сотрудники ГУ уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Рязанской области при участии регионального УФСБ России и Росгвардии.

Над раскрытием преступления с момента его совершения работала следственно-оперативная группа СУ СК России по Рязанской области (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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