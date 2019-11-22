Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена Громова
Следственный комитет РФ по Рязанской области опубликовал подробности убийства известного рязанского предпринимателя, директора «Рязаньтрансавто» Алексея Громова. По данным следствия, его машину 26 сентября 2019 года на безлюдной дороге между Спасском-Рязанским и понтонной переправой у села Фатьяновка остановили двое мужчин, с просьбой о помощи в связи с поломкой их автомобиля. После того, как Громов остановился, преступники несколько раз выстрелили в него...
Дело об убийстве было поручено следственно-оперативной группе, в которую вошли следовали СКР по Рязанской области и следователи-криминалисты УМВД России по Рязанской области.
На днях по подозрению в причастности к убийству рязанского предпринимателя Алексея Громова были задержаны пять человек: двое посредников, двое исполнителей и заказчик. Известно, что исполнители – жители Ставрополья, временно проживавшие в Москве; посредники – жители Подмосковья; заказчик – житель Рязани, ранее имевший деловые отношения с Громовым.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для всех задержанных.
УМВД России на своем сайте опубликовало видео задержания предполагаемых преступников.
Задержание подозреваемых в убийстве бизнесмена Громова.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
Задержаны подозреваемые в убийстве директора «Рязаньтрансавто» Алексея Громова
Операцию совместно проводили несколько правоохранительных ведомств региона (подробнее).
Под Рязанью в своей машине застрелили бизнесмена Алексея Громова
На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК (подробнее).
Появилось видео с места убийства бизнесмена Алексея Громова
На этих кадрах – работа следователей и криминалистов, в том числе с телом убитого и уликами (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»