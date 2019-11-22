Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена Громова

СЕГОДНЯ 18:23 2019-11-22T19:06:44+03:00

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Следственный комитет РФ по Рязанской области опубликовал подробности убийства известного рязанского предпринимателя, директора «Рязаньтрансавто» Алексея Громова. По данным следствия, его машину 26 сентября 2019 года на безлюдной дороге между Спасском-Рязанским и понтонной переправой у села Фатьяновка остановили двое мужчин, с просьбой о помощи в связи с поломкой их автомобиля. После того, как Громов остановился, преступники несколько раз выстрелили в него...

Дело об убийстве было поручено следственно-оперативной группе, в которую вошли следовали СКР по Рязанской области и следователи-криминалисты УМВД России по Рязанской области.

На днях по подозрению в причастности к убийству рязанского предпринимателя Алексея Громова были задержаны пять человек: двое посредников, двое исполнителей и заказчик. Известно, что исполнители – жители Ставрополья, временно проживавшие в Москве; посредники – жители Подмосковья; заказчик – житель Рязани, ранее имевший деловые отношения с Громовым.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для всех задержанных.

УМВД России на своем сайте опубликовало видео задержания предполагаемых преступников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/745479" frameborder="0"></iframe> Задержание подозреваемых в убийстве бизнесмена Громова.

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ИСТОЧНИК KP.RU