Рязанский облсуд смягчил приговор одному из убийц бизнесмена Громова

Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию Романа Милюхина, одного из участников убийства бизнесмена Алексея Громова. Ранее его приговорили к 12 годам лишения свободы как подстрекателя и пособника (ч.4,5 ст.33, п.«з» ч.2 ст.105), в том числе в сокрытии следов преступления.

Милюхин пошел на заказное убийство с двумя знакомыми - Андреем Виноградовым и Самвелом Хачатуровым. Все выходцы из Ставропольского края. Они остановили машину Громова на дороге в Спасском районе и расстреляли его.

Хачатуров, непосредственный исполнитель, ранее получил 14 лет тюрьмы. Милюхин же, как и Виноградов, участвовал в приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч.2 ст.222). Оба они также признаны виновными в уничтожении идентификационного номера, номера кузова и двигателя автомобиля, чтобы использовать его при исполнении заказа (ч.2 ст.326 УК РФ).

Виноградова, напомним, осудили на 11 лет колонии строго режима. Милюхин в итоге отсидит 11 лет 9 месяцев. Приговор вступил в законную силу.