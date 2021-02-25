Пособника убийства бизнесмена Громова осудили в Рязани

Кадр оперативной съемки СК России с места преступления.

24 февраля в Рязани осудили соучастника убийства бизнесмена Алексея Громова, который контролировал большой объем пассажирских перевозок в городе и систему бесконтактной оплаты проезда. Приговор за подстрекательство и пособничество в этом преступлении услышал житель Московской области Александр Ковалев.

В ходе следствия с Ковалевым заключили досудебное соглашение, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Он признал свою вину и в подробностях рассказал обо всех обстоятельствах «мокрого» дела.

В итоге Рязанский областной суд отмерил Ковалеву 11 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Также он заплатит 900 тысяч рублей потерпевшей – ее иск удовлетворен частично. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, ранее в особом порядке судили Романа Милюхина, одного из трех исполнителей. Тот, кто расстрелял Громова на дороге под Спасском в сентябре 2019 года, - Самвел Хачатуров – получил 14 лет лишения свободы и должен выплатить семье убитого 1,5 млн рублей. Третий исполнитель ждет суда.

Кроме того, по подозрению в причастности к убийству задерживали бывшего компаньона Громова – Александра Рогачева.

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