В Рязани приговорили еще одного участника убийства Алексея Громова

12 февраля в Рязанском областном суде огласили приговор в отношении еще одного участника заказного убийства предпринимателя Алексея Громова. На этот раз перед судьей предстал Роман Милюхин.

Следствие и суд установили, что Милюхин со своими знакомыми Самвелом Хачатуровым и В. (до вынесения приговора фамилию подсудимого суд не указывает – Ред.) за деньги согласился убить бизнесмена. Для этого они купили пистолет и патроны.

В сентябре 2019 года они остановили на трассе в Спасском районе машину предпринимателя. Хачатуров несколько раз выстрелил в Громова, от чего тот скончался на месте. Для сокрытия следов преступления подсудимые уничтожили идентификационный знак автомобиля, номера кузова и двигателя.

Видео задержания подозреваемых в убийстве Алексея Громова

Во время следствия обвиняемые давали признательные показания и активно содействовали следствию.

Дело в отношении Милюхина, по его ходатайству, рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства. В итоге Милюхина приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, Милюхин должен выплатить семье Алексея Громова 1 млн рублей.

Ранее приговор выслушал непосредственный исполнитель убийства Самвел Хачатуров. Ему назначили 14 лет лишения свободы и выплату компенсации семье погибшего в размере 1,5 млн рублей.

Отметим, что ранее по подозрению в причастности к убийству предпринимателя Алексея Громова задержали его бывшего компаньона, директор ООО «Автоклуб Рязани» Александра Рогачева (читать подробнее).

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в первый апелляционный суд общей юрисдикции.

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