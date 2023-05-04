Без ритуалов. СК озвучил, что сотворили с 15-летним подростком отчим и чемпионка по ачери-биатлону

Владислав Цикунов и Мария Корнеева, помимо убийства, обвиняются еще по ряду уголовных статей.

Следственный комитет и прокуратура объявили о передаче в суд уголовного дела об убийстве под Рязанью 15-летнего подростка. Пресс-службы ведомств озвучили окончательную версию произошедшего, как она изложена в обвинительном заключении.

Согласно этой версии, с пареньком расправился его бывший отчим Владислав Цикунов, хотя последний перекладывал вину на сожительницу, чемпионку России по ачери-биатлону Марию Корнееву. Версия о ритуальном убийстве не подтвердилась.

Часть дома, где подросток жил со своей мамой, принадлежала ушедшему из семьи Цикунову. Он не только наведывался туда без чьего-либо ведома и пользовался гаражом, но и таскал оттуда предметы домашнего обихода и бытовую технику (квалифицировано как кража). На этой почве постоянно происходили конфликты, в том числе с привлечением полиции:

«Мальчик защищал мать от нападок отчима, а также не позволял ему посещать их жилище и забирать из дома вещи», - рассказали в Прокуратуре Рязанской области.

Мотивом преступления следователи считают банальную личную неприязнь, где по одну сторону баррикад были бывшая жена Цикунова и ее сын, а с другой - он сам и его пассия. В итоге парочка, сговорившись, вечером 8 октября подъехала к заднему двору дома, Цикунов взял в гараже гаечный ключ, зашел в жилище и не меньше восьми раз ударил им мирно спящего подростка, а затем, достав нож, нанес жертве раны «в области груди - надплечий».Подельники избавились от орудия преступления и постарались уничтожить все улики.

«При этом обвиняемая, надев одежду и обувь подростка и взяв его рюкзак, инсценировала самовольный уход несовершеннолетнего из дома, пройдя мимо камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей данный факт» , - сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Далее Цикунов и Корнеева, по версии обвинителей, вывезли тело в глушь и спрятали в заброшенном колодце между деревней Зименки и поселком Хирино, засыпав землей и мусором.

Вскрылись в ходе следствия и другие преступления:

«Мужчина самостоятельно изготовил огнестрельное нарезное однозарядное оружие, незаконно приобрел боеприпасов к нему, и хранил их вплоть до из обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов. Женщина незаконно распространила в социальной сети личные фотографии подруги матери убитого подростка», - излагает суть инкриминируемых деяний СК.

КОНКРЕТНО

По каким статьям предъявлено обвинение

- Владиславу Цикунову по ч.1 ст. 105, ч.1 ст. 222, ч.1 ст. 223 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 226, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ

- Марии Корнеевой - по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 137, п. «а» ч. 3 ст. 226, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.