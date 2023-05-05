Судебное заседание по делу об убийстве 15-летнего подростка в поселке под Рязанью сделали закрытым

Предварительное слушание по делу об убийстве 15-летнего подростка в поселке под Рязанью сделали закрытым.

15 мая в Рязанском районном суде состоится предварительное слушание по делу о жестоком убийстве 15-летнего подростка в поселке Учхоз Стенькино. На скамье подсудимых двое - бывший отчим мальчишки Владислав Цикунов и его сожительница, чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева. Их обвиняют не только в убийстве подростка, но и в ряде других преступлений – кражи, изготовление и хранение оружия, хищение оружия, нарушение неприкосновенности частной жизни.

В силу части 1 статьи 234 УПК РФ*, предварительное слушание по указанному делу пройдет в закрытом судебном заседании.

Следственный комитет и прокуратура объявили о передаче в суд уголовного дела об убийстве под Рязанью 15-летнего подростка. Озвучена окончательная версия произошедшего. Вот как она изложена в обвинительном заключении.

*Предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон с соблюдением требований УПК РФ.