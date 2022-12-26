Сравнение с Европой и критика чиновников. Что на самом деле произошло на Кубке содружества по биатлону в Рязани

Тамара Дербушева из Свердловской области понимает, что бронза Кубка Содружества в Рязани от нее не уйдет.

24 и 25 декабря в Рязани прошли международные соревнования – третий этап Кубка Содружества. Слово «международные» в название означает участие около 20 биатлонистов из Белоруссии, все остальные спортсмены представляли сборную России и российские регионы.

Губер против чиновников

О том, что где-то под Рязанью впервые пройдет биатлон высокого уровня, местные жители в основной своей массе узнали не из пестреющих афиш по всему городу, не из зазывной рекламы – этого ничего не было, а из новостей, что где-то в рязанских дворах бродит «голос биатлона» Дмитрий Губерниев. Известный спортивный комментатор, поселившийся в отеле на Первомайском проспекте, взял за привычку гулять по вечернему городу и заглядывать в рязанские дворы. Одним из них стал двор дома №60 по Первомайскому проспекту. Неубранный снег и обледенелые тротуары, отшлифованные декабрьским дождем, стали причиной резкой критики Губерниева в адрес чиновников.

Если судить по флагам и автомобильным номерам, то приехали на биатлонный праздник в Рязань гости из Тулы, Барнаула, Тюмени, Москвы, а также из Белоруссии.

«Непростая ситуация, вот он дом, вот дорога. Не скажу, что бессмысленная, но точно беспощадная дорога в этом дворе. Так, преодолеваем, друзья, преодолеваем... Ни черта мы тут не преодолеваем», - с сожалением произнес комментатор и обратился к мэрии:

- В центре просто лютый ад. Просто молодцы! Мэр Рязани теперь мой кумир… Будем надеяться, что на биатлонном стадионе в Рязани ситуация получше.

С термосами нельзя, а воду под ногами можно

Но 24 декабря ситуация в биатлонном комплексе «Алмаз» была не лучше. И если во «дворе Губерниева» дворники на следующий день после критики удосужились продолбить во льду тропинку, то организаторы международных соревнований к болельщикам были суровы. Все трибуны, которые специально возвели к приему зрителей, превратились в каток, а дорожки вдоль трибун и вся территория биатлонного комплекса стали настоящим испытанием для пяти тысяч человек.

Антон Смольский занял 4 место, но на следующем этапе в родной Белоруссии будет все равно выступать в желтой майке лидера.

Если судить по флагам и автомобильным номерам, то приехали на биатлонный праздник в Рязань гости из Тулы, Барнаула, Тюмени, Москвы, а также из Белоруссии. Всем им, а также тысячам рязанцев невольно предоставили выбор – ходить мелкими шажками по льду, либо проваливаться по щиколотку в ледяную лужу. И вновь на помощь приходит Дмитрий Губерниев, собрав весь негатив по итогам первого дня соревнований:

«Есть вопросы к организации биатлона. Пожилые люди не могут купить билеты, касс нет, только онлайн. И еще, на стадион не пускают со своей едой и с термосами, типа тут покупайте? Это что за бред? Чтобы купить, очереди огромные! И весь стадион в воде! Люди очень расстроены, и это большие ошибки организаторов. В воскресенье надо исправить» - распорядился Реальный Губер (название telegram-канала комментатора – Ред.).

Неожиданные итоги суперспринта

Но не все было так плохо, развлекательная шоу-программа от организаторов и маскоты – конечно же, в виде грибов, подняли настроение зрителям в перерывах между забегами. А длинные очереди в туалеты и к пунктам питания быстро исчезали, когда на старт выходили именитые и не только биатлонисты. А теперь немного цифрам.

Квалификацию суперспринта среди женщин выиграла российская биатлонистка Виктория Сливко, пробежав 4,5 км за 12:37.7, чисто отстреляв на огневых рубежах. На втором месте - Наталья Гербулова (+6,5), а тройку лидеров замкнула Екатерина Носкова (+6,7).

Но суперспринте сильнейшей была олимпийская чемпионка из Белоруссии Динара Алимбекова, пробежав 7,5 км за 21:37.9, допустив при этом три промаха. Второй финишировала российская спортсменка Наталья Гербулова (+11,4) с тремя промахами на огневых рубежах, а третьей – россиянка Елизавета Каплина (+22,4) с пятью промахами.

Никто из биатлонистов на рязанскую лыжную трассу не жаловался.

Среди мужчин квалификацию выиграл белорусский биатлонист Антон Смольский – муж Динары Алимбековой, пробежав 4,5 км за 11:09.9, допустив один промах. На втором месте оказался Кирилл Стрельцов (+6,2 секунды), и на третьем – любимчик Мартена Фуркада россиянин афганского происхождения Карим Халили (+13,7). К слову, Карим никогда не был на родине отца в Афганистане, но свободно говорит на дари и следит за новостями из государства в Южной Азии.

В финале суперспринта победу праздновал белорусский биатлонист Иван Тулатин, преодолев дистанцию в 7,5 км за 19:20.6, допустив два промаха. Вторым стал его соотечественник Антон Смольский, отставший от победителя на четыре секунды и столько же раз промахнувшись по мишеням. Бронзу взял россиянин Василий Томшин, допустив лишь один промах.

Обратная связь

На следующий день уже не было дождя, но были легкий мороз и много соли, добротно посыпанной на ледовых тропинках. А там, где зрителям приходилось шлепать по воде до заветных мест, бросили настилы в виде деревянных поддонов, возможно, позаимствованных на одном из складов Рязани. Стало гораздо-гораздо лучше, о чем и сказал в эфире «Матч ТВ» все тот же Губерниев:

- Очень приятно, конечно, что организаторы сделали выводы после некоторых нестыковок, которые были накануне. Сейчас положили настилы деревянные, и всё совсем по-другому на стадионе сегодня работает. Прекрасно, что есть обратная связь.

Трибуны «Алмаза» вновь были забиты любителями биатлона, которых не уставая развлекали танцовщицы и музыканты. Рязань, и правда, на два дня стала столицей биатлона.

Суровый, но важный дед.

- Вот что вы здесь ходите? – остановил фотографа с федерального телеканала суровый дядька пенсионного вида в красной куртке. На груди герб России.

Несмотря на аккредитацию и всяческие разрешения фотожурналисту проход закрыли.

- Кто твой начальник? – не унимался дед.

- Василий Конов [замгенерального продюсера «Матч ТВ»].

- Я найду его… Нет, он сам найдет меня, - бросил не только суровый, но и важный дед.

Он бодро бегал по своему периметру, возмущался, что кто-то из телевизионщиков отписал интервью с биатлонистом раньше, чем это сделали журналисты из конкурирующих ТВ и, в целом был, наверное, единственным недовольным персонажем на празднике биатлона. Возможно, работа такая.

Чистая стрельба и сравнение с Европой

В большом масс-старте среди мужчин бежал 41 спортсмен, не было двукратного бронзового призера Олимпийских игр Александра Логинова. Как отметили организаторы, решил взять передышку.

Что касается самого забега, то долгое время лидировал четырехкратный чемпион Европы Антон Бабиков. После безупречной стрельбы лежа, он трижды в сумме промахнулся в стойке. В итоге – девятое место.

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов допустил в большом масс-старте в Рязани четыре промаха и стал только 13-м.

Победу праздновал 25-летний мастер спорта Казахстана, но выступающий за сборную России Роман Еремин. Ни одного промаха и солидная скорость, оставили позади еще одного россиянина Василия Томшина, а также белоруса Никиту Лобастова.

К слову, идеально среди всех биатлонистов отстреляли только трое, к компании Еремина и Томшина по этому показателю присоединился Дмитрий Иванов из Ханты-Мансийска, но не самый высокий темп отбросил его на 20 место.

Никита Лобастов из Белоруссии допустил один промах и занял третье место.

- Это моя первая победа в карьере на взрослом уровне, и впервые я закрыл все мишени на четырех рубежах. Я никогда не стрелял чисто, такое у меня впервые, - признался Роман Еремин в микст-зоне после финиша.

В женском масс-старте победу праздновала Динара Алимбекова, оформив «золотой дубль». На втором и третьем местах расположились россиянки Виктория Сливко и Тамара Дербушева.

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова - первая в масс-старте на Кубке Содружества в Рязани.

После забега олимпийская чемпионка Динара Алимбекова призналась, что если бы в масс-старте она не выиграла, то не расстроилась бы, так как знала, что выложилась она все равно на полную.

Виктория Сливко не только порадовалась за Динару, но и сравнила рязанский биатлонный комплекс с… Нове-Место в Чехии.

Виктория Сливко оказалась в Рязани впервые... Ей показалось, что в Европе.

- Атмосфера на стадионе в Рязани ничем не отличалась от той, что была на этапах Кубка мира в Европе. Я здесь впервые, было ощущение, что я в Европе. Такая европейская погода, атмосфера. Чем то Нове-Место напомнило мне. Подумала, будто мы в Европе. Вчера и сегодня было очень много болельщиков. Спасибо, что они нас поддерживают, несмотря на такое тяжелое время, - сказала Виктория.

Женская радость... Слева направо Динара Алимбекова, Виктория Сливко и Тамара Дербушева.

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