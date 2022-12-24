Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов Кубка Содружества в Рязани

Дмитрий Губерниев наведет порядок в Рязани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После первого соревновательного дня третьего этапа Pari Кубка Содружества по биатлону, который в эти выходные проходит в Рязани, комментатор Матч-ТВ Дмитрий Губерниев критически высказался об уровне организации. Замечания известного телеведущего касались в первую очередь того, в какие условия поставлены зрители.

В частности, в своем telegram-канале он разочаровано отметил, что пожилые люди не могут купить билеты из-за отсутствия касс. Продажа велась (и ведется) только через интернет.

- И еще! На стадион не пускают со своей едой и с термосами, типа тут покупайте. Это что за бред? Чтобы купить очереди огромные! И весь стадион в воде! – подчеркнул Дмитрий Губерниев.

Также Губерниев призвал исправить организаторов эти «большие ошибки» в воскресный день соревнований.

Со стороны редакции отметим, что КП-Рязань предупреждала что можно, а что нельзя брать с собой на трибуны.