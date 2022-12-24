Каток на трибунах, скольжение на трассе и победа белорусов. Как проходит Кубок Содружества в Рязани Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«В Рязани уровень ничуть не ниже»

В субботу, 24 декабря, на биатлонном комплексе «Алмаз» под Рязанью начался третий этап Pari Кубок Содружества. В соревнованиях принимают участие около 60 биатлонистов из России и Белоруссии.

Гонка в суперспринте. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В Рязани впервые проходят соревнования по биатлону столь высокого уровня, как Кубок Содружества. На выходные в наш город приехали титулованные спортсмены и звезды этого вида спорта, известные телеведущие и комментаторы. Так, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев накануне соревнований уделил внимание состоянию дорог и тротуаров Рязани и встретился с горожанами.

На открытие соревнований приехал автор "гимна биатлонистов" музыкант и продюссер Кирилл Немоляве (группа "Бони НЕМ") (на фото - слева). Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Погодные условия на выходных выдались сложные как для спортсменов, так и для зрителей. Трибуны превратились в каток, и передвижение по территории стадиона стало небезопасным.

На трибунах - каток. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Однако это не испугало спортивных фанатов, многие из которых приехали из других регионов и даже стран. В первый день спортивное мероприятие собрало на «Алмазе» более пяти тысяч человек.

В Рязань приехали самые сильные болельщики. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В первый день собрались более 5 тысяч человек. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На торжественном открытии соревнований выступил легенда биатлона, Президент союза биатлонистов России Виктор Майгуров:

- Сегодня здесь с нами биатлонный Дед Мороз, который проехал по всем Кубкам России. И он понимает, что в Рязани уровень ничуть не ниже. Сегодня с нами самые сильнейшие болельщики России и Белоруссии. Спасибо за поддержку, за организацию! С биатлонным праздником и с Наступающим Новым годом!

Виктор Майгуров поздравил рязанцев с наступающими праздниками. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Любителей биатлона также поздравил с открытием соревнований председатель белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский.

Основатель комплекса «Алмаз» Сергей Колесников поблагодарил зрителей за внимание к этому виду спорта:

- Если бы вы не пришли сегодня на стадион, то возможно, Союз биатлонистов не принял бы решение вновь провести Кубок Содружества в следующем году здесь же.

Лидеры - белоруссы

В первый день соревнования, в субботу, прошли соревнования сначала по квалификации, а затем и суперспринту среди мужчин и женщин.

Рязань встречала спортсменов из России и Белоруссии. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Квалификацию суперспринта среди женщин выиграла российская биатлонистка Виктория Сливко, пробежав 4,5 км за 12 минут, 37,7 секунды, чисто отстреляв на огневых рубежах. На втором месте в квалификации среди женщин стала Наталья Гербулова (+6,5), а тройку лидеров замкнула Екатерина Носкова (+6,7).

В женском суперспринте также лидировали белорусы. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Среди мужчин квалификацию выиграл белорусский биатлонист Антон Смольский, пробежав 4,5 км за 11 минут 9,9 секунды, допустив один промах. На втором месте оказался Кирилл Стрельцов (+6,2 секунды), и на третьем – также россиянин Карим Халили (+13,7).

Соревнования Кубка Содружества в Рязани проходят два дня. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В финале суперспринта победу одержал белорусский биатлонист Иван Тулатин, преодолев дистанцию в 7,5 км за 19 минут 20,6 секунды, допустив два промаха. Вторым в финале стал также белорус Антон Смольский, отставший от победителя на 4 секунды и совершив четыре промаха.

Рязань встречала олимпийских чемпионов. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В женском суперспринте победила белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, пробежав 7,5 км за 21 минуту 37,9 секунды, совершив три промаха. Второй финишировала российская спортсменка Наталья Гербулова (+11,4) с тремя промахами на огневых рубежах, а третьей – россиянка Елизавета Каплина (+22,4) с пятью промахами.

На огневых рубежах. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

КСТАТИ

Призер Олимпийских игр Александр Логинов признался журналистам, что провести соревнования по биатлону именно в Рязани решили с его подачи. Биатлонист рассказал, что летом предложил основателю биатлонного комплекса «Алмаз» Сергею Колесникову провести рождественскую гонку в Рязани, и получил отклик, который теперь воплотился в жизнь.