Во дворе в центре Рязани, куда не смог попасть Дмитрий Губерниев, выдолбили тропинку

Перед входом во двор на Первомайском проспекте рязанцев и гостей города встречает огромная лужа.

Во дворе дома №60 по Первомайскому проспекту в центре Рязани дворники выдолбили на обледенелом тротуаре тропинку. Именно там сутки назад, вечером 22 декабря, пытался пройти известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

На Первомайском проспекте у дома №60 по-прежнему много льда.

Во дворе по-прежнему много луж, льда, но передвигаться стало гораздо проще. Но выдолбленная тропинка тянется только вдоль дома №60, дальше уже толстый слой льда. Или сил у дворников ООО «УО Техрембытсервис» не хватило, либо дальше территория уже другой управляющей компании «Факт-Н».

Вдоль дома дворники выдолбили тропинку. Но только вдоль дома, дальше - лед, дорога к школе - во льду.

Ранее Дмитрий Губерниев ответил первому зампреду правительства Рязанской области Анне Росляковой на ее приглашение «показать красивую Рязань».

Вид на двор со стороны улицы Вокзальной.

«Город прекрасный, люди замечательные, чиновники так себе. Город я найду с кем посмотреть, если мы дойдем по неубранным улицам» (читать подробнее).

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