Рослякова хочет показать Дмитрию Губерниеву «красоту Рязани» в ответ на его впечатления о неубранном снеге

Двор на Первомайском проспекте в Рязани, куда не смог пробраться комментатор Дмитрий Губерниев.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова отреагировала на посты спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о неубранных от снега тротуарах в центре Рязани.

«Вот нравится мне Дмитрий Губерниев. А впечатления о Рязани у него не очень. Готова завтра показать Дмитрию нашу красоту», - написала чиновница в ночь на 23 декабря. Если быть точнее, в 01:42.

Накануне спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал городские власти за неубранный снег в центре Рязани, назвав дороги на Первомайском проспекте «беспощадными» (читать подробнее с видео).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!